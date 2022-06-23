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Haberler Galeri ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi yerleri açıklandı

ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi yerleri açıklandı

ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen ve önlisans mezunlarının eğitimlerini dört senelik lisans eğitimine tamamlamak adına katılım sağladığı sınava bu sene de binlerce kişi girecek. Bu noktada ise sınava kısa süre kala "DGS sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. 3 Temmuz tarihindeki sınava ilişkin belgeler erişime açıldı.

Giriş Tarihi: 23.06.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 14:23
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ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi yerleri açıklandı

DGS sınav giriş belgesi ve yerleri için geri sayım sürüyor. Sınava az bir zaman kala adaylar belgelerin erişime açılacağı tarih için gözünü ÖSYM sistemine çevirdi.

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ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi yerleri açıklandı

Bu kapsamda ise "DGS sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Bilindiği üzere bu sınava önlisans programlarından mezun olan adaylar katılım sağlıyor. Böylece eğitimlerini 4 senelik lisans eğitimine tamamlama fırsatı yakalıyor.

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ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi yerleri açıklandı

Peki, DGS sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar...

TIKLA-ÖĞREN

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ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi yerleri açıklandı

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

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ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi yerleri açıklandı

DGS'de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.