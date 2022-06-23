ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi yerleri açıklandı

ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen ve önlisans mezunlarının eğitimlerini dört senelik lisans eğitimine tamamlamak adına katılım sağladığı sınava bu sene de binlerce kişi girecek. Bu noktada ise sınava kısa süre kala "DGS sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. 3 Temmuz tarihindeki sınava ilişkin belgeler erişime açıldı.

Giriş Tarihi: 23.06.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 14:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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