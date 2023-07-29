Osmanlı’nın en uzun tahta kalan padişahları | Bakın ilk 10’un arasında kimler var!

Osmanlı padişahları, tarihi ve kültürel bir mirasın önemli mimarları olarak büyük bir öneme sahiptir. 600 yılı aşkın süre boyunca hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu, 36 farklı padişah tarafından yönetilmiştir. İmparatorluğun geniş bir coğrafyada uzun yıllar boyunca hüküm sürmesi, bazı padişahların uzun süreli hükümdarlık dönemleriyle bilinir. Osmanlı padişahları, tarihin derinliklerinde iz bırakan ve toplumların hayatına büyük etkileri olan önemli liderlerdir.