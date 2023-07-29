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Osmanlı'nın en uzun tahta kalan padişahları | Bakın ilk 10'un arasında kimler var!

Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde en uzun süre tahtta kalan padişahlar araştırılan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. İmparatorlukta 20 yıldan fazla süreyle tahtta kalan padişahlar, tarihi öneme sahip isimlerdir. Onların hükümdarlık süreleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi ve sosyal hayatına büyük etkiler bırakmıştır. Tarihin derinliklerine yolculuk yaparak en uzun süre tahtta kalan bu Osmanlı padişahlarının hüküm süreleri merak edilenliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 15:26
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Osmanlı’nın en uzun tahta kalan padişahları | Bakın ilk 10’un arasında kimler var!

Osmanlı padişahları, tarihi ve kültürel bir mirasın önemli mimarları olarak büyük bir öneme sahiptir. 600 yılı aşkın süre boyunca hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu, 36 farklı padişah tarafından yönetilmiştir. İmparatorluğun geniş bir coğrafyada uzun yıllar boyunca hüküm sürmesi, bazı padişahların uzun süreli hükümdarlık dönemleriyle bilinir. Osmanlı padişahları, tarihin derinliklerinde iz bırakan ve toplumların hayatına büyük etkileri olan önemli liderlerdir.

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Osmanlı’nın en uzun tahta kalan padişahları | Bakın ilk 10’un arasında kimler var!

Kanuni Sultan Süleyman

46 yıl

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Osmanlı’nın en uzun tahta kalan padişahları | Bakın ilk 10’un arasında kimler var!

IV. Mehmed

39 yıl

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Osmanlı’nın en uzun tahta kalan padişahları | Bakın ilk 10’un arasında kimler var!

Fatih Sultan Mehmet

37 yıl

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Osmanlı’nın en uzun tahta kalan padişahları | Bakın ilk 10’un arasında kimler var!

Orhan Gazi

36 yıl