Günde 12 saat aç kalmanın faydaları: Yüksek tansiyon ve şekeri düşürüyor

Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 16:41 Son Güncelleme: 10 Mart 2026 16:43 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Yeni bir araştırma, akşam yemeğinin erken saatlerde tamamlanmasının kalp ve metabolizma sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini gösterdi. Yatmadan en az üç saat önce yemek yemeyi bırakıp gece boyunca yaklaşık 12 saatlik açlık süresi oluşturan kişilerde kan basıncı, kalp ritmi ve kan şekeri düzeninde iyileşmeler gözlemlendi.

Araştırmalar, yatmadan üç saat önce yemek yemeyi bırakmanın ve gece boyunca yaklaşık 12 saatlik açlık süresi oluşturmanın kan basıncı, kalp atış hızı ve kan şekeri kontrolünü iyileştirebileceğini ortaya koyuyor. Northwestern Medicine tarafından yürütülen çalışmada, bu zamanlama değişikliğinin kalori kısıtlaması olmadan kardiyometabolik göstergelerde olumlu sonuçlar sağlayabildiği bildirildi.

12 SAAT AÇ KALMAK KAN BASINCINI DÜŞÜREBİLİR Northwestern Medicine araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, kardiyometabolik hastalık riski bulunan bireylerde yemek saatlerinin değiştirilmesinin sağlık göstergelerine etkisi incelendi. Katılımcılar, yatmadan en az üç saat önce yemek yemeyi bırakarak gece boyunca yaklaşık 12 saatlik açlık süresi oluşturdu.

Araştırma sonuçları bu düzenlemenin bazı önemli fizyolojik ölçümlerde iyileşme sağlayabildiğini ortaya koydu. Katılımcılarda gece kan basıncında düşüş, kalp atış hızında azalma ve gündüz kan şekeri kontrolünde iyileşme görüldü.

ARAŞTIRMADA HANGİ SAĞLIK DEĞİŞİMLERİ GÖRÜLDÜ? Çalışma kapsamında elde edilen veriler, özellikle kalp ve metabolizma sağlığıyla ilişkili göstergelerde olumlu değişikliklere işaret etti. Katılımcıların gece kan basıncında ortalama yüzde 3,5 oranında düşüş gözlendi. Kalp atış hızında yaklaşık yüzde 5 azalma görüldü. Ayrıca gündüz kan şekeri kontrolü ve insülin yanıtında da iyileşme kaydedildi. Araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Phyllis C. Zee, uyku ile senkronize edilen uzun açlık süresinin kardiyometabolik sağlık üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini belirtti.