Günde 12 saat aç kalmanın faydaları: Yüksek tansiyon ve şekeri düşürüyor

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yeni bir araştırma, akşam yemeğinin erken saatlerde tamamlanmasının kalp ve metabolizma sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini gösterdi. Yatmadan en az üç saat önce yemek yemeyi bırakıp gece boyunca yaklaşık 12 saatlik açlık süresi oluşturan kişilerde kan basıncı, kalp ritmi ve kan şekeri düzeninde iyileşmeler gözlemlendi.

Araştırmalar, yatmadan üç saat önce yemek yemeyi bırakmanın ve gece boyunca yaklaşık 12 saatlik açlık süresi oluşturmanın kan basıncı, kalp atış hızı ve kan şekeri kontrolünü iyileştirebileceğini ortaya koyuyor. Northwestern Medicine tarafından yürütülen çalışmada, bu zamanlama değişikliğinin kalori kısıtlaması olmadan kardiyometabolik göstergelerde olumlu sonuçlar sağlayabildiği bildirildi.

12 SAAT AÇ KALMAK KAN BASINCINI DÜŞÜREBİLİR

Northwestern Medicine araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, kardiyometabolik hastalık riski bulunan bireylerde yemek saatlerinin değiştirilmesinin sağlık göstergelerine etkisi incelendi. Katılımcılar, yatmadan en az üç saat önce yemek yemeyi bırakarak gece boyunca yaklaşık 12 saatlik açlık süresi oluşturdu.

Araştırma sonuçları bu düzenlemenin bazı önemli fizyolojik ölçümlerde iyileşme sağlayabildiğini ortaya koydu. Katılımcılarda gece kan basıncında düşüş, kalp atış hızında azalma ve gündüz kan şekeri kontrolünde iyileşme görüldü.

ARAŞTIRMADA HANGİ SAĞLIK DEĞİŞİMLERİ GÖRÜLDÜ?

Çalışma kapsamında elde edilen veriler, özellikle kalp ve metabolizma sağlığıyla ilişkili göstergelerde olumlu değişikliklere işaret etti. Katılımcıların gece kan basıncında ortalama yüzde 3,5 oranında düşüş gözlendi. Kalp atış hızında yaklaşık yüzde 5 azalma görüldü. Ayrıca gündüz kan şekeri kontrolü ve insülin yanıtında da iyileşme kaydedildi.

Araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Phyllis C. Zee, uyku ile senkronize edilen uzun açlık süresinin kardiyometabolik sağlık üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini belirtti.

GECE GEÇ YEMEK VÜCUDUN BİYOLOJİK SAATİ ETKİLEYEBİLİR

Araştırmacılara göre bu faydanın arkasında vücudun doğal biyolojik ritmi olan sirkadiyen döngü bulunuyor. Bu iç saat; metabolizma, hormon üretimi ve kalp fonksiyonlarını gün boyunca düzenliyor.

Beslenme uzmanı Angel Planells, vücudumuz 24 saat boyunca metabolizmayı, hormon salınımını ve kalp fonksiyonunu düzenleyen içsel bir saatle çalıştığını beliritiyor. Açıklamasında "Geç saatlerde, özellikle vücut uykuya hazırlanırken yemek yemek, bu doğal ritimleri bozabilir. Yemekleri daha erken bitirmek, sindirim ve metabolik süreçlerin vücudun uyku-uyanıklık döngüsüyle uyumlu kalmasına yardımcı olabilir." diyor.

GECE AÇLIĞI KALP RİTMİNİ DESTEKLER

Sağlıklı uyku sırasında kalp atış hızı ve kan basıncı doğal olarak düşüş gösterir. Bu fizyolojik süreç "gece düşüşü" olarak tanımlanır ve kalp sağlığı için önemli kabul edilir.

Uzmanlara göre geç saatlerde yemek yemek, vücudun dinlenme sürecine geçmesini geciktirebilir. Bu durum kan basıncı ve kan şekeri düzenlenmesini etkileyebilir. Akşam yemeklerinin daha erken saatlerde tamamlanması ise vücudun onarım süreçlerine odaklanmasına yardımcı olabilir

