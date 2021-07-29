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Örnektepe'de dünür vahşeti! 3 kişiye acımadan kurşun yağdırdı! İşte dehşete düşüren o anlar
Örnektepe'de dayısına sığınan eşini geri götürmek isteyen damat tarafı ile gelin tarafı arasında çıkan silahlı tartışma cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde taraflara arasında yaşanan tartışma ile Mürsel Ağrı'nın üç kişiyi silahla vurması görülüyor.
Giriş Tarihi: 29.07.2021 13:52Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 14:01