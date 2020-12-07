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Ormandan çıkan ayının saldırısından yaralı kurtulmuştu! Koronavirüsü de yendi
Giresun'da kırsal alanda uğradığı ayı saldırısından çevredeki köpeklerinin sayesinde yaralı kurtulup, tedaviye alındığı hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan çiftçi Fatih Coştur (35), sağlığına kavuştu. Hem ayı saldırısından hem de koronavirüsten kurtulan Coştur, "Herkes salgın tedbirlerine uysun" diye çağrıda bulundu.
Giriş Tarihi: 07.12.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 15:58
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