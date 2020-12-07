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Ormandan çıkan ayının saldırısından yaralı kurtulmuştu! Koronavirüsü de yendi

Giresun'da kırsal alanda uğradığı ayı saldırısından çevredeki köpeklerinin sayesinde yaralı kurtulup, tedaviye alındığı hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan çiftçi Fatih Coştur (35), sağlığına kavuştu. Hem ayı saldırısından hem de koronavirüsten kurtulan Coştur, "Herkes salgın tedbirlerine uysun" diye çağrıda bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 15:58
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Ormandan çıkan ayının saldırısından yaralı kurtulmuştu! Koronavirüsü de yendi

Alucra ilçesine bağlı Hacılı köyünde 15 Kasım günü çiftçi Fatih Çoştur, hafta sonu gezmek için gittiği kırsal alanda, ormandan çıkan ayının saldırısına uğradı. Çevredeki çoban köpekleri de ayıya saldırdı. Ayı hızla kaçarak, ormana dönerken Coştur, el ve bacağı ile baldırı ve sırtından yaralandı.

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Ormandan çıkan ayının saldırısından yaralı kurtulmuştu! Koronavirüsü de yendi

Köpeklerin havlama sesi üzerine bölgedekilerin yardımına koştuğu Coştur, vatandaşlar tarafından ilçe devlet hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Coştur, önce Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Ormandan çıkan ayının saldırısından yaralı kurtulmuştu! Koronavirüsü de yendi

KORONAVİRÜSÜ DE YENİP SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Tedavisi süren Coştur'a, görülen bazı semptomlar üzerine hastanede koronavirüs testi yapıldı. Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Coştur, temaslı olup kendisi de koronavirüse yakalanan refakatçi akrabasıyla hastanede izole edilen odaya kaldırıldı. Tedavisine karantinaya alındıkları izole odada devam edilen Coştur ve akrabası, 12 günlük tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Fatih Coştur, tedavisinde kendisiyle ilgilenen tüm sağlık görevlilerine teşekkür ederek, herkesi salgın tedbirlerine uymaya davet etti.

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Ormandan çıkan ayının saldırısından yaralı kurtulmuştu! Koronavirüsü de yendi

POPÜLASYONU ARTAN AYILAR KORKUTUYOR
Öte yandan, Karadeniz Bölgesi'nde, sayılarında önceki yıllara oranla artış olduğu belirlenen ayılar, indikleri yayla ve mezralarda tehlike oluşturuyor. Yaylardaki turistik işletmelere dadanıp, tarım ürünlerine zarar veren ayılara karşı tedirgin olan bölge halkı, değnekle dolaşıp tedbir alırken, uzmanlar da ayı saldırılarına karşı doğada gürültülü ve gruplar halinde dolaşılmasını öneriyor.

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Ormandan çıkan ayının saldırısından yaralı kurtulmuştu! Koronavirüsü de yendi

DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER! KAFESE GİREN ADAM YEM OLDU...

Youtube'da yayılan bu görüntüler, izleyenleri şoke ediyor. Kafese nasıl girdiği belli olmayan adamı ağına düşüren ayı önce zavallı adamı dövüyor, ardından kafesine götürüyor. Görüntülerin devamında adam kurtarılıyor ama daha sonra ne olduğu bilinmiyor. İşte kan donduran o anlar.