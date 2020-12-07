Ormandan çıkan ayının saldırısından yaralı kurtulmuştu! Koronavirüsü de yendi

KORONAVİRÜSÜ DE YENİP SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Tedavisi süren Coştur'a, görülen bazı semptomlar üzerine hastanede koronavirüs testi yapıldı. Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Coştur, temaslı olup kendisi de koronavirüse yakalanan refakatçi akrabasıyla hastanede izole edilen odaya kaldırıldı. Tedavisine karantinaya alındıkları izole odada devam edilen Coştur ve akrabası, 12 günlük tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Fatih Coştur, tedavisinde kendisiyle ilgilenen tüm sağlık görevlilerine teşekkür ederek, herkesi salgın tedbirlerine uymaya davet etti.