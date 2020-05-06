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Ormanda şans eseri bulundu! Kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor...

Amerika kıtasının keşfedilmesinin üzerinden 500 yıla yakın süre geçmesine rağmen hala tamamı keşfedilememiş olan yerli halkların en büyüğü olan Yanomamiler, dış dünyayla bağlantı kurmamış kamplara sahip. Yüzlerce yerel kabilenin yaşadığı Venezuela-Brezilya sınırındaki Amazon ormanları gazeteciler tarafından görüntülendi.

Giriş Tarihi: 06.05.2020 08:06 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 09:03
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Ormanda şans eseri bulundu! Kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor...

Amerika kıtasının keşfedilmesinin üzerinden 500 yıla yakın süre geçmesine rağmen hala tamamı keşfedilememiş olan yerli halkların en büyüğü olan Yanomamiler, dış dünyayla bağlantı kurmamış kamplara sahip.

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Ormanda şans eseri bulundu! Kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor...

20. yüzyılın sonlarından itibaren Yanomamilerin yaşam alanlarını ve yaşamlarını tehdit edenler ise, kaçak maden arayan İspanyol kökenli altın avcıları.

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Ormanda şans eseri bulundu! Kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor...

Afrika'daki ve Ortadoğu 'daki benzer büyüklükteki kabilelerle benzer geleneklere sahip olan Yanonamilerde evlilik, ailelerin uygun gördüğü kişilerle yapılabiliyor.

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Ormanda şans eseri bulundu! Kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor...

Kadınların çocuklarla ve kamplardaki bahçelerle ilgilendiği kabilede erkekler avcılık ve balıkçılık görevini üstlenmekte.

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Ormanda şans eseri bulundu! Kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor...

Kabilenin yaşlıları küçük çocukların eğitimini üstlenmekte. Böylece geleneklerini ve yaşamak için gerekli bilgileri nesilden nesile aktarıyorlar.