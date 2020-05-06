Ormanda şans eseri bulundu! Kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor...

Amerika kıtasının keşfedilmesinin üzerinden 500 yıla yakın süre geçmesine rağmen hala tamamı keşfedilememiş olan yerli halkların en büyüğü olan Yanomamiler, dış dünyayla bağlantı kurmamış kamplara sahip. Yüzlerce yerel kabilenin yaşadığı Venezuela-Brezilya sınırındaki Amazon ormanları gazeteciler tarafından görüntülendi.

Giriş Tarihi: 06.05.2020 08:06 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 09:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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