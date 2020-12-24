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Haberler Galeri Ormanda kendi imkanlarıyla yaptıkları internette milyonlarca kez izlendi! İşte doğadaki yaşam mücadelesi

Ormanda kendi imkanlarıyla yaptıkları internette milyonlarca kez izlendi! İşte doğadaki yaşam mücadelesi

İnternet dünyasında video çeken bir genç, ormanda kendi imkanlarıyla yaşamaya çalıştı. Vahşi doğada yaptıklarını da videoya kaydetti. Genç YouTuber'ın ormanda kendi imkanlarıyla yaptıkları internet dünyasında milyonlarca kez izlendi.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 10:31
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Ormanda kendi imkanlarıyla yaptıkları internette milyonlarca kez izlendi! İşte doğadaki yaşam mücadelesi

Bir YouTuber internet dünyasına video çekmek için ormanda bir süre yaşam mücadelesi verdi. İlkel yollarla hayatta kalmaya çalışan YouTuber'in çektikleri viral oldu.

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Ormanda kendi imkanlarıyla yaptıkları internette milyonlarca kez izlendi! İşte doğadaki yaşam mücadelesi

Ormanda kendi imkanlarıyla yaptıkları, YouTube'de milyonlarca kez izlendi.

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Ormanda kendi imkanlarıyla yaptıkları internette milyonlarca kez izlendi! İşte doğadaki yaşam mücadelesi

Youtube'da kanalı olan Winston Hackett adındaki bir genç kilden fırın yaptıktan sonra içinde de pizza yaptı.

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Ormanda kendi imkanlarıyla yaptıkları internette milyonlarca kez izlendi! İşte doğadaki yaşam mücadelesi
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Ormanda kendi imkanlarıyla yaptıkları internette milyonlarca kez izlendi! İşte doğadaki yaşam mücadelesi