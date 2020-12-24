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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ormanda kendi imkanlarıyla yaptıkları internette milyonlarca kez izlendi! İşte doğadaki yaşam mücadelesi Ormanda kendi imkanlarıyla yaptıkları internette milyonlarca kez izlendi! İşte doğadaki yaşam mücadelesi
İnternet dünyasında video çeken bir genç, ormanda kendi imkanlarıyla yaşamaya çalıştı. Vahşi doğada yaptıklarını da videoya kaydetti. Genç YouTuber'ın ormanda kendi imkanlarıyla yaptıkları internet dünyasında milyonlarca kez izlendi.
Giriş Tarihi: 24.12.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 10:31
Bir YouTuber internet dünyasına video çekmek için ormanda bir süre yaşam mücadelesi verdi. İlkel yollarla hayatta kalmaya çalışan YouTuber'in çektikleri viral oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ormanda kendi imkanlarıyla yaptıkları, YouTube'de milyonlarca kez izlendi.
Youtube'da kanalı olan Winston Hackett adındaki bir genç kilden fırın yaptıktan sonra içinde de pizza yaptı.