Ormanda kendi imkanlarıyla yaptıkları internette milyonlarca kez izlendi! İşte doğadaki yaşam mücadelesi

İnternet dünyasında video çeken bir genç, ormanda kendi imkanlarıyla yaşamaya çalıştı. Vahşi doğada yaptıklarını da videoya kaydetti. Genç YouTuber'ın ormanda kendi imkanlarıyla yaptıkları internet dünyasında milyonlarca kez izlendi.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 10:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL