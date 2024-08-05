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Ormanda helikopter yaptı 🚁 Milyonlar onu izledi | Herkesi şaşırtan yöntem

Son dönemlerde YouTube'da paylaşılan ilkel malzemelerle yapılan ustalıklar izleyenleri şaşkına çeviriyor. Tek başına akıl almaz yapılar ya da ustalıklar gerçekleştirilen videolar milyonlarca kez izleniyor. Bir kişi ormanda ilkel malzemelerden helikopter yaptı. Fenomen isim helikopterin yapım aşamasını saniye saniye kaydederek takipçileriyle paylaştı.

Giriş: 05.08.2024 08:27
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Ormanda helikopter yaptı 🚁 Milyonlar onu izledi | Herkesi şaşırtan yöntem

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da ilkel malzemelerle yapılan videolar izleyenlerin keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.

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Ormanda helikopter yaptı 🚁 Milyonlar onu izledi | Herkesi şaşırtan yöntem

Bir kişi ormanda bambu ağaçları ve ilkel malzemelerle helikopter yaptı.

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Ormanda helikopter yaptı 🚁 Milyonlar onu izledi | Herkesi şaşırtan yöntem

Yapım aşamasını takipçileriyle paylaşan fenomen izleyenleri şaşkına çevirdi.

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Ormanda helikopter yaptı 🚁 Milyonlar onu izledi | Herkesi şaşırtan yöntem
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Ormanda helikopter yaptı 🚁 Milyonlar onu izledi | Herkesi şaşırtan yöntem