Ormanda helikopter yaptı 🚁 Milyonlar onu izledi | Herkesi şaşırtan yöntem

Son dönemlerde YouTube'da paylaşılan ilkel malzemelerle yapılan ustalıklar izleyenleri şaşkına çeviriyor. Tek başına akıl almaz yapılar ya da ustalıklar gerçekleştirilen videolar milyonlarca kez izleniyor. Bir kişi ormanda ilkel malzemelerden helikopter yaptı. Fenomen isim helikopterin yapım aşamasını saniye saniye kaydederek takipçileriyle paylaştı.

Giriş: 05.08.2024 08:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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