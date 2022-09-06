Ormanda boyundan büyük çukur açıp öyle bir şey yaptı ki... İlkel malzemeleri kullandı | Vahşi doğada nasıl hayatta kalınır?

Son dönemlerde YouTube'da paylaşılan ilkel malzemelerle yapılan ustalıklar izleyenlere keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Tek başına akılalmaz yapılar ya da ustalıklar gerçekleştirilen videolar milyonlarca kez izleniyor. Bir kişi ormanda ilkel malzemelerden Hobbit evi yaptı. Yapım açamasını takipçileriyle paylaşan fenomen yorgunluğunu ev içinde yaktığı ateşte pişirdiği eti yiyerek kutladı.

Giriş Tarihi: 06.09.2022 10:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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