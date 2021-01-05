Ormanda bisiklete biniyordu ayıyla yüz yüze geldi! Dehşete düşüren dakikalar

Rusya'da ormanlık alanda bisiklet sürmek isteyen kişi hayatının hatasını yaparak ayıların çok fazla olduğu bölgeye girdi. Bisiklet sürme keyfi ayıyla yüz yüze geldikten sonra can havline dönüşen adamla ayı arasında av - avcı yarışı başladı. Dehşete düşüren anlar herkesi hayretler içerisinde bıraktı. İşte o kovalamaca ve sonucunda olanlar...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 05:48 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 05:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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