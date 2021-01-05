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Ormanda bisiklete biniyordu ayıyla yüz yüze geldi! Dehşete düşüren dakikalar

Rusya'da ormanlık alanda bisiklet sürmek isteyen kişi hayatının hatasını yaparak ayıların çok fazla olduğu bölgeye girdi. Bisiklet sürme keyfi ayıyla yüz yüze geldikten sonra can havline dönüşen adamla ayı arasında av - avcı yarışı başladı. Dehşete düşüren anlar herkesi hayretler içerisinde bıraktı. İşte o kovalamaca ve sonucunda olanlar...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 05:48 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 05:54
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Ormanda bisiklete biniyordu ayıyla yüz yüze geldi! Dehşete düşüren dakikalar

Rusya'da kayda alınan görüntüler görenlerin ağzını açık bıraktı.

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Ormanda bisiklete biniyordu ayıyla yüz yüze geldi! Dehşete düşüren dakikalar

Ormanlık alanda bisiklete binen kişi ayıyla yüz yüze geldi.

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Ormanda bisiklete biniyordu ayıyla yüz yüze geldi! Dehşete düşüren dakikalar

Canını kurtarmak isteyen adam pedallara asıldı.

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Ormanda bisiklete biniyordu ayıyla yüz yüze geldi! Dehşete düşüren dakikalar

Belli bir süre gittikten sonra bir yol ayrımına geldi.

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Ormanda bisiklete biniyordu ayıyla yüz yüze geldi! Dehşete düşüren dakikalar

Sol tarafa doğru gitmeyi tercih etti ama bu bir hataydı.