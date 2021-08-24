Orman yangınında ayı saldırısına uğradı! Dehşet dolu anları böyle anlattı: Boynuma saldırıyordu...

"Dağları ve doğal yaşamı çok seven bir insanım. Orman işçisi olmak için de başvuruda bulunmuştum. Gönüllü olmayı da istedim. Geri dönüş oldu ve eğitimini aldım. Burhaniye'de inşaatta çalıştığım sırada yangın haberini aldım ve işi bırakıp bölgeye gittim. Yer ekipleriyle birlikte dere kenarında çalışıyorduk.