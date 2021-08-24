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Haberler Galeri Orman yangınında ayı saldırısına uğradı! Dehşet dolu anları böyle anlattı: Boynuma saldırıyordu...

Orman yangınında ayı saldırısına uğradı! Dehşet dolu anları böyle anlattı: Boynuma saldırıyordu...

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında gönüllü olarak görev yaparken ayı saldırısına uğrayan Özkan Kaya, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Özkan, boğuşma sırasında ayının sürekli yüzünü ısırmaya çalıştığını belirtti.

Giriş Tarihi: 24.08.2021 15:30 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 17:04
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Orman yangınında ayı saldırısına uğradı! Dehşet dolu anları böyle anlattı: Boynuma saldırıyordu...

Edremit'te, dün, Kazdağı Milli Parkı'nda orman yangını çıktığı haberini alan Özkan Kaya çalıştığı inşaattaki işini bırakıp, bölgeye gitti. Özkan Kaya, ormanda ayı saldırısına uğradı.

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Orman yangınında ayı saldırısına uğradı! Dehşet dolu anları böyle anlattı: Boynuma saldırıyordu...

Yaralanan Kaya, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisi devam eden Özkan Kaya, dağlara ve ormanlara büyük bir hayranlık duyduğunu ve bu alanda çalışmayı istediğini söyledi. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Özkan Kaya, şunları söyledi:

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Orman yangınında ayı saldırısına uğradı! Dehşet dolu anları böyle anlattı: Boynuma saldırıyordu...

"Dağları ve doğal yaşamı çok seven bir insanım. Orman işçisi olmak için de başvuruda bulunmuştum. Gönüllü olmayı da istedim. Geri dönüş oldu ve eğitimini aldım. Burhaniye'de inşaatta çalıştığım sırada yangın haberini aldım ve işi bırakıp bölgeye gittim. Yer ekipleriyle birlikte dere kenarında çalışıyorduk.

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Orman yangınında ayı saldırısına uğradı! Dehşet dolu anları böyle anlattı: Boynuma saldırıyordu...

Yangın derenin karşı tarafına geçmişti. Dere yatağında ileri geri sürekli gelip, gidiyordum. Duman yoğunlaşınca, temiz hava almak için 30-40 metre yangından ön tarafa doğru geçtim. Ayının böğürmesini duydum, sonra da ayıyı gördüm. Kafamı çevirdiğimde ayının bana doğru koştuğunu gördüm. Orta boy bir ayıydı, kalktığında aynı boylardaydık."

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Orman yangınında ayı saldırısına uğradı! Dehşet dolu anları böyle anlattı: Boynuma saldırıyordu...

'YÜZÜMÜ ISIRMAYA ÇALIŞIYORDU'
"Üzerime doğru atladı. Boğuşmaya başladık. Sürekli yüzüme doğru ısırmaya çalışıyordu" diyen Kaya, "Kolumu ağzına koydum. Sonra elimi ağzına doğru soktum ve dilini bastırdım. Beni bıraktı. Bırakınca itekledim. İleriye doğru yıkıldı. Ben kalkıp, gitmeye çalışırken o da ayaklarının üzerine kalkıp üzerime doğru saldırdı. Tekrar boğuşmaya başladık.