Ormanı tehdit ediyor! Ekipler hemen harekete geçti! Tuzaklar asıldı

"TUZAĞA GİREN BÖCEKLERİ TOPLAYIP İMHA EDİYORUZ"

İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, "Bu tuzaklar orman bitkileri, tohumlukları ve bitkisel ürünlerine zarar veren organizmalar ile mücadelede kullandığımız araç ve gereçlerdendir. Ormanlarımıza zarar veren kabuk böcekleri ile mücadelede biyoteknik mücadele yöntemini kullanmaktayız. Radyatör tipi ve huni tipi tuzaklar kullanıyoruz. Bu tuzakların içerisine, böceklerin üremesi için buluşmalarını sağlayan koku yayan feromon adını verdiğimiz, doğal ya da sentetik sıvıları kullanarak böceklerin bu tuzaklara girmesini sağlayıp sonrasında da bunları toplayıp imha ediyoruz" dedi.