Orkut Baysal ölüm nedeni ne? Fethiye kazası Milli paraşütçü Orkut Baysal kimdir, kaç yaşındaydı?

MUĞLA FETHİYE PARAŞÜT KAZASI

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden milli paraşütçüler Andaç Ünsal ile Orkut Baysal tandem (ikili) uçuş yaptı. Aynı zamanlarda 1200 metre pistinden de İngiliz uyruklu Thomas Aitken single (tekli) atlayış gerçekleştirdi.