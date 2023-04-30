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Haberler Galeri Orkut Baysal ölüm nedeni ne? Fethiye kazası Milli paraşütçü Orkut Baysal kimdir, kaç yaşındaydı?

Orkut Baysal ölüm nedeni ne? Fethiye kazası Milli paraşütçü Orkut Baysal kimdir, kaç yaşındaydı?

Milli paraşütçü Orkut Baysal'ın ölüm nedenine dair detaylar araştırılıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleşen kazanın detayları araştırılırken Baysal'ın sevenleri arama motorlarında, "Orkut Baysal ölüm nedeni ne?" sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki Orkut Baysal ölüm nedeni ne? Fethiye kazası Milli paraşütçü Orkut Baysal kimdir, kaç yaşındaydı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2023 15:15
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Orkut Baysal ölüm nedeni ne? Fethiye kazası Milli paraşütçü Orkut Baysal kimdir, kaç yaşındaydı?

Milli paraşütçü Orkut Baysal'ın ölüm nedenine dair detaylar araştırılıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleşen kazanın detayları araştırılırken Baysal'ın sevenleri arama motorlarında, "Orkut Baysal ölüm nedeni ne?" sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki Orkut Baysal ölüm nedeni ne? Fethiye kazası Milli paraşütçü Orkut Baysal kimdir, kaç yaşındaydı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Orkut Baysal ölüm nedeni ne? Fethiye kazası Milli paraşütçü Orkut Baysal kimdir, kaç yaşındaydı?

MUĞLA FETHİYE PARAŞÜT KAZASI

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden milli paraşütçüler Andaç Ünsal ile Orkut Baysal tandem (ikili) uçuş yaptı. Aynı zamanlarda 1200 metre pistinden de İngiliz uyruklu Thomas Aitken single (tekli) atlayış gerçekleştirdi.

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Orkut Baysal ölüm nedeni ne? Fethiye kazası Milli paraşütçü Orkut Baysal kimdir, kaç yaşındaydı?

İniş sırasında rüzgarın etkisiyle havada çarpışan paraşütler, bir otelin binasına çarptıktan sonra havuz kenarına düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 pilot, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Orkut Baysal ölüm nedeni ne? Fethiye kazası Milli paraşütçü Orkut Baysal kimdir, kaç yaşındaydı?

Ağır yaralı Orkut Baysal, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ünsal ve Aitken'in hayati tehlikesi bulunmuyor.

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Orkut Baysal ölüm nedeni ne? Fethiye kazası Milli paraşütçü Orkut Baysal kimdir, kaç yaşındaydı?

ORKUT BAYSAL KİMDİR?

Orkut Baysal, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde yamaç paraşütü eğitimi vermekteydi. Baysal, 30 yaşında hayatını kaybetti.