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Orkut Baysal ölüm nedeni ne? Fethiye kazası Milli paraşütçü Orkut Baysal kimdir, kaç yaşındaydı?
Milli paraşütçü Orkut Baysal'ın ölüm nedenine dair detaylar araştırılıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleşen kazanın detayları araştırılırken Baysal'ın sevenleri arama motorlarında, "Orkut Baysal ölüm nedeni ne?" sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki Orkut Baysal ölüm nedeni ne? Fethiye kazası Milli paraşütçü Orkut Baysal kimdir, kaç yaşındaydı?