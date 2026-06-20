Orhan Gencebay'dan gençlere 'Baba' şefkatiyle çağrı: "44 yıl önce bıraktım, siz de bırakın"

"HATASIZ KUL OLMAZ"

Gençlere tavsiyelerde bulunan Gencebay, şunları kaydetti:

"Gençler, alkol ve sigaradan medet ummasınlar. Hayatı güzelleştirmek için güzel ve iyi olana yönelmemiz gerekir. Yeşilay da yıllardır insanımıza doğru yolu göstermek için çalışan en önemli kurumlarımızdan biridir. İnsanız, hata yapabiliriz. Yeter ki telafisi mümkün olmayan hatalar yapmayalım. Hatasız kul olmaz. Bütün evlatlarımıza ve insanımıza, tecrübeli bir ağabeyleri olarak şunu söylemek istiyorum.