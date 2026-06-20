Orhan Gencebay'dan gençlere 'Baba' şefkatiyle çağrı: "44 yıl önce bıraktım, siz de bırakın"
Yeşilay'ın Babalar Günü kampanyası için kamera karşısına geçen arabesk müziğin efsane ismi Orhan Gencebay, bağımlılıkla mücadele eden gençlere 'Baba' şefkatiyle seslendi. 44 yıl önce sigarayı bıraktığını açıklayan Gencebay, 'Hatasız kul olmaz, yeter ki bırakmayı bilin' diyerek gençlere umut dolu bir yol haritası çizdi.
Babalar Günü kapsamında Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin hazırladığı "Babalar Sözünü Tutar" adlı farkındalık kampanyasında kamera karşısına geçen sanatçı Orhan Gencebay, bağımlılıklarla mücadelede kararlılığın ve sorumluluğun önemine dikkati çekti.
"BABALAR SÖZÜNÜ TUTAR"
Toplum hafızasında güvenilirliği, samimiyeti ve duruşuyla yer eden Orhan Gencebay'ın kampanya yüzü olduğu çalışma, tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıklarına karşı güçlü bir farkındalık çağrısı niteliği taşıyor.
Kampanya kapsamında hazırlanan kamu spotunda, bağımlılıklardan uzak durmanın ve sağlıklı yaşam sürmenin güçlü bir kararlılık gerektirdiği mesajı veriliyor.
Kamu spotunda yer alan Gencebay ise sigarayı 44 yıl önce bıraktığını hatırlatarak, özellikle gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak durmaya davet ediyor.
Televizyon, radyo, dijital platformlar, açık hava ekranları ve sosyal medya mecralarında yayınlanan kampanya ile milyonlarca kişiye ulaşılması hedefleniyor.
Orhan Gencebay, kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde, Yeşilay ile gurur duyduğunu ifade ederek, kurumun 100 yılı aşkın süredir insanların iyiliği ve sağlığı için çok kıymetli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.
"BEN 44 YIL ÖNCE BIRAKTIM, HERKESE TAVSİYE EDİYORUM"
Gencebay, "Ben de Orhan Baba olarak Yeşilay'a saygı duyuyor, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Hayatımızda zaman zaman kötü alışkanlıklar edinebiliyoruz. Bunların başında da sigara geliyor. Ben 44 yıl önce sigarayı bıraktım. Herkese sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü sigaranın verdiği zararları çok az şey verir. Özellikle gençlerimizin çok küçük yaşlarda sigarayla tanıştığını gördükçe üzülüyorum." ifadelerini kullandı.