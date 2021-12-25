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Ordu'nun Fatsa ilçesinde heyecanlandıran yüzük! Bölgeye girişler yasaklandı

Son dakika haberine göre: Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında ortaya çıkarılan, Roma Antik dönemine ait 8 lahit mezarın bulunduğu bölgede acil kurtarma kazıları sürdürülüyor. Kazılarda, üzerinde tanrı 'Hermes' figürü yer alan, kırmızı akik taşlı gümüş yüzük ile çeşitli tarihi parçalar bulundu.

Giriş Tarihi: 25.12.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 11:18
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde heyecanlandıran yüzük! Bölgeye girişler yasaklandı

Fatsa'nın Kurtuluş Mahallesi'ndeki 3'üncü derece doğal sit alanındaki yol yapım çalışmaları sırasında belediye çalışanı kepçe operatörü, beton tabaka fark etti.

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde heyecanlandıran yüzük! Bölgeye girişler yasaklandı

Çalışmayı durduran ekipler, bölgede inceleme yaptı. İlk inceleme sonrası beton tabakanın, yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan Roma Antik dönemine ait lahit mezarlar olduğu tespit edildi.

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde heyecanlandıran yüzük! Bölgeye girişler yasaklandı

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen yetkililer, ilk mezarı açtıklarında; içinde insan kemik kalıntılarının yanı sıra sikkeler, cam bilezik, altın yüzük, kemer tokaları, tüm olarak cam gözyaşı şişesi, pişmiş topraktan yapılmış testi ve dağınık şekilde formu belli olmayan cam şişeler çıkardı.

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde heyecanlandıran yüzük! Bölgeye girişler yasaklandı

Ekipler, güvenlik şeridiyle kontrol altına aldıkları bölgeye girişleri yasakladı. 30 dönüm araziyi kaplayan alanda kalan özel mülkiyetlerin kamulaştırılması için çalışma başlatıldı.

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde heyecanlandıran yüzük! Bölgeye girişler yasaklandı

ACİL KURTARMA KAZISI
Kamulaştırma çalışmalarının yanı sıra bölgede acil kurtarma kazısı başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, 8 mezarlık ve dağınık halde çok sayıda insan ve hayvan kemiklerine rastlanıldı.