25 Aralık 2021, Cumartesi
Ordu'nun Fatsa ilçesinde heyecanlandıran yüzük! Bölgeye girişler yasaklandı
Son dakika haberine göre: Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında ortaya çıkarılan, Roma Antik dönemine ait 8 lahit mezarın bulunduğu bölgede acil kurtarma kazıları sürdürülüyor. Kazılarda, üzerinde tanrı 'Hermes' figürü yer alan, kırmızı akik taşlı gümüş yüzük ile çeşitli tarihi parçalar bulundu.
Giriş Tarihi: 25.12.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 11:18
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