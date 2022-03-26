26 Mart 2022, Cumartesi
Ordu'da heyelan felaketinde evlerin yıkıldığı anlar kamerada! Vali vatandaşa desteğe geldi: Biz onların gözünün yaşına kıyamayız
Ordu'nun Altınordu ilçesinde karların erimesinin ardından meydana gelen felaketinde üç bina yıkıldı. Vatandaşlar, önlem amaçlı tahliye edilirken, evlerin saniyeler içinde yıkıldığı anlar da cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Öte yandan Ordululara geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Tuncay Sonel, hasarların ve zararların kısa süre içerisinde giderileceğini belirterek, "Biz devletimizin sıcaklığını ve şefkatini her ortamda halkımıza vermeye çalışıyoruz. Hiç merak etmesinler. Biz onların gözünün yaşına kıyamayız. Telafi edeceğiz." dedi.
Giriş Tarihi: 26.03.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 16:44
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