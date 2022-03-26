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Haberler Galeri Ordu'da heyelan felaketinde evlerin yıkıldığı anlar kamerada! Vali vatandaşa desteğe geldi: Biz onların gözünün yaşına kıyamayız

Ordu'da heyelan felaketinde evlerin yıkıldığı anlar kamerada! Vali vatandaşa desteğe geldi: Biz onların gözünün yaşına kıyamayız

Ordu'nun Altınordu ilçesinde karların erimesinin ardından meydana gelen felaketinde üç bina yıkıldı. Vatandaşlar, önlem amaçlı tahliye edilirken, evlerin saniyeler içinde yıkıldığı anlar da cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Öte yandan Ordululara geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Tuncay Sonel, hasarların ve zararların kısa süre içerisinde giderileceğini belirterek, "Biz devletimizin sıcaklığını ve şefkatini her ortamda halkımıza vermeye çalışıyoruz. Hiç merak etmesinler. Biz onların gözünün yaşına kıyamayız. Telafi edeceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: 26.03.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 16:44
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Ordu’da heyelan felaketinde evlerin yıkıldığı anlar kamerada! Vali vatandaşa desteğe geldi: Biz onların gözünün yaşına kıyamayız

Ordu'nun Güzelyalı ilçesine bağlı Güzelyalıköy Mahallesi'nde sabah sularında kar yağışının ardından yumuşayan toprak kaymasıyla heyelan felaketi meydana geldi. Afet sonucunda, 3 bina ile 1 ahır yıkıldı.

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Ordu’da heyelan felaketinde evlerin yıkıldığı anlar kamerada! Vali vatandaşa desteğe geldi: Biz onların gözünün yaşına kıyamayız

Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi. Heyelan anında yıkılan evlerden birinde yanan soba sebebiyle yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alırken, AFAD ekipleri de etrafta geniş inceleme çalışması başlattı.

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Ordu’da heyelan felaketinde evlerin yıkıldığı anlar kamerada! Vali vatandaşa desteğe geldi: Biz onların gözünün yaşına kıyamayız

MALLARINA ZARAR GELEN VATANDAŞLAR GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Heyelan nedeniyle 3 yapının risk oluşturduğunu belirleyen yetkililer, evlerde yaşayan vatandaşları tahliye etti. Heyelan 3 büyükbaş hayvan ve 1 köpeğin ölümüne sebep oldu. Evleri yıkılan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken, bölgede bazı mezarların da kaydığı gözlemlendi.

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Ordu’da heyelan felaketinde evlerin yıkıldığı anlar kamerada! Vali vatandaşa desteğe geldi: Biz onların gözünün yaşına kıyamayız

"KORKMA, OĞLUM KORKMA"

Heyelanda evi yıkılan Sezgin Sönmez (22), duvarlarda oluşan çatlama seslerini duyması üzerine, evde bulunan komşusunun oğlu Yusuf Keskin'i (4) alıp, dışarı çıktı. Sönmez, koşarak dışarıya çıktığı ve saniyeler içinde tek katlı evinin yıkıldığı anları, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntüde, koşarken görüntü çeken Sönmez'in 'korkma, oğlum korkma, Allah' dediğinin duyulduğu ve evin saniyeler içinde yıkılıp, çevreyi toz bulutunun kapladığı görülüyor.

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Ordu’da heyelan felaketinde evlerin yıkıldığı anlar kamerada! Vali vatandaşa desteğe geldi: Biz onların gözünün yaşına kıyamayız

'SANİYELER İÇİNDE EVLER TOPRAĞA KARIŞTI'

Heyelanı gören mahalleli Abdurrahman Demir (64), sabah uyandığında komşularına ait evin üst kısmında bulunan bahçede yarıklar gördüğünü belirterek, "Sabah saat 08.00 sıralarında yataktan kalktım. Evimizin yanındaki başka evin üstünde bulunan bahçede 5-6 metrelik bir yarık gördüm. Çökme falan hiçbir şey yoktu. Bunun üzerine ben ev sahiplerini aramaya başladım. Cep telefonuyla onlara ulaşmaya çalıştım. Ancak kimseye ulaşamadım. Bir komşumun çarşıya gittiğini ve eşinin evde olduğunu öğrendim. Onun eşine ulaşmak için dışarı çıktım. Bu sırada evden Sezgin ve Yusuf adındaki çocuklar kaçtı. O anda evler yıkıldı. Saniyeler içinde evler toprağa karıştı. Daha sonra mahallenin azasını aradım. Ona heyelan olduğunu haber verdim" dedi.