Ordu’da heyelan felaketinde evlerin yıkıldığı anlar kamerada! Vali vatandaşa desteğe geldi: Biz onların gözünün yaşına kıyamayız

'SANİYELER İÇİNDE EVLER TOPRAĞA KARIŞTI'



Heyelanı gören mahalleli Abdurrahman Demir (64), sabah uyandığında komşularına ait evin üst kısmında bulunan bahçede yarıklar gördüğünü belirterek, "Sabah saat 08.00 sıralarında yataktan kalktım. Evimizin yanındaki başka evin üstünde bulunan bahçede 5-6 metrelik bir yarık gördüm. Çökme falan hiçbir şey yoktu. Bunun üzerine ben ev sahiplerini aramaya başladım. Cep telefonuyla onlara ulaşmaya çalıştım. Ancak kimseye ulaşamadım. Bir komşumun çarşıya gittiğini ve eşinin evde olduğunu öğrendim. Onun eşine ulaşmak için dışarı çıktım. Bu sırada evden Sezgin ve Yusuf adındaki çocuklar kaçtı. O anda evler yıkıldı. Saniyeler içinde evler toprağa karıştı. Daha sonra mahallenin azasını aradım. Ona heyelan olduğunu haber verdim" dedi.