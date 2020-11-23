Önü başka arkası başka model! Kayserilinin kazalı otomobil oyunu

Kayseri'de 90 bin 500 liraya satın aldığı ikinci el otomobilin, iki farklı aracın ortadan kaynakla birleştirilerek oluşturulduğunu ekspertiz raporu ile öğrenen alıcı, suç duyurusunda bulundu. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Yapılması gereken işlem hukuka başvurmak. 10 bin 390 liranın üzerinde olduğu için tüketici mahkemesine başvuru zorunlu. Zaten ekspertiz raporundan dolayı iade kararı çıkacak. Satan kişi, bu bedeli tüketicimize ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 23.11.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 14:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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