Önce bir şubeyi sonra diğerini yaktı: Genç kundakçı yakalandı

Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 09:30 Son Güncelleme: 14 Mart 2026 09:34 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir pizza zincirine ait iki şube, iddiaya göre eski bir çalışan tarafından kundaklandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Abidin G. isimli şahıs önce İhsaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan pizza zincirine ait şubeyi ateşe verdi. Şüpheli daha sonra Beşevler Mahallesi Alim Sokak'ta bulunan aynı zincire ait bir diğer şubeye giderek burada da kundaklama gerçekleştirdi.

Yangın alarmının devreye girmesi ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine her iki adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

MADDİ HASAR OLUŞTU İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlarda yaralanma veya can kaybı yaşanmazken iş yerlerinde maddi hasar oluştu.