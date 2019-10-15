Önce ateş yaktı sonrası inanılmaz! Milyonlar onu izledi...

YouTube'ta son zamanlarda en çok ilgi gören çalışmalardan biri de birbirinden maharetli ellerin tamamen kendi imkanlarıyla ortaya çıkardığı işler. Bunların başında da ormanda ilkel yöntemler kullanarak ağızları açık bırakan yapılar inşa eden bu YouTuber geliyor. Çektiği videolarla milyonları kendine hayran bırakmayı başaran bu genç, yaptığı son eserle de çok konuşuldu. İşte YouTube'taki videoları izlenme rekorları kıran o gencin son eseri...