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Haberler Galeri Ömer Kurşun’un 30 yıllık hasreti Esra Erol’da son buldu! Hikayesi gözyaşlarına boğdu

Ömer Kurşun’un 30 yıllık hasreti Esra Erol’da son buldu! Hikayesi gözyaşlarına boğdu

Esra Erol'da yaşanan kavuşma izleyicileri gözyaşlarına boğdu! 30 yıl önce evlatlık verilen Ömer Kurşun hiç görmediği annesi bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Küçüklük fotoğrafından oğlunu tanıyan anne Nurcihan A., oğluyla kavuşmak için stüdyoya geldi. Anne oğulun kavuştuğu o anlar duygu yüklü anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 18.06.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022 09:56
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Ömer Kurşun’un 30 yıllık hasreti Esra Erol’da son buldu! Hikayesi gözyaşlarına boğdu

30 yıl önce başka bir aileye verilen Ömür Kurşun, "Esra Erol'da" programı sayesinde yıllar sonra biyolojik annesine kavuştu.

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Ömer Kurşun’un 30 yıllık hasreti Esra Erol’da son buldu! Hikayesi gözyaşlarına boğdu

Adana'da yaşayan Nurcihan A., 30 yıl önce henüz 14 yaşındayken, kendisinden yaşça büyük Mustafa Ş.'den hamile kaldı.

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Ömer Kurşun’un 30 yıllık hasreti Esra Erol’da son buldu! Hikayesi gözyaşlarına boğdu

Ailesinden habersiz evlenmek için kaçtığı Mustafa Ş. ile Gaziantep'te yaşamaya başlayan genç kadın, bir süre sonra uğradığı şiddet nedeniyle, karnındaki bebeğiyle Mersin'e taşınan ailesinin yanına döndü.

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Ömer Kurşun’un 30 yıllık hasreti Esra Erol’da son buldu! Hikayesi gözyaşlarına boğdu

Nurcihan A.'yı kabul eden ailesi, dünyaya getirdiği oğlunu istemedi. Genç kadın da oğlunu komşularına verdi.

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Ömer Kurşun’un 30 yıllık hasreti Esra Erol’da son buldu! Hikayesi gözyaşlarına boğdu

İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

"Mümin" adını verdikleri bebeği kendi nüfuslarına geçiren Sarı ailesi, ardından mahalleden taşındı. Nurcihan A. ise elinde kalan tek bir fotoğrafla yıllarca evlat hasreti çekti.