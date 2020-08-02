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02 Ağustos 2020, Pazar
Ölümden döndüler! Saniyeler sonra alevli tekerlek...
Son dakika haberi... Yanan bir kamyona müdahale eden itfaiye ekipleri yaşanan patlama ile fırlayan alevler içindeki tekerleğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye kamerada...
Giriş Tarihi: 02.08.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 15:54