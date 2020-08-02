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Ölümden döndüler! Saniyeler sonra alevli tekerlek...

Son dakika haberi... Yanan bir kamyona müdahale eden itfaiye ekipleri yaşanan patlama ile fırlayan alevler içindeki tekerleğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye kamerada...

Giriş Tarihi: 02.08.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 15:54
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Ölümden döndüler! Saniyeler sonra alevli tekerlek...

Çekya'nın Kozlany kentinde dün itfaiye ekipleri yanan bir kamyona müdahale ettiği sırada ölümden döndü.

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Ölümden döndüler! Saniyeler sonra alevli tekerlek...

Ekiplerin müdahalesi sırasında meydana gelen patlamada kamyonun tekerleği itfaiyecilerin üzerine fırladı.

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Ölümden döndüler! Saniyeler sonra alevli tekerlek...

Ekipler fırlayan tekerleğin altından kalmaktan son anda kurtulurken, 1 acil yardım görevlisi ve 2 itfaiyeci yaralandı. Patlama sonrası çevrede bulunan evlerde maddi hasar meydana geldi.

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Ölümden döndüler! Saniyeler sonra alevli tekerlek...

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Ölümden döndüler! Saniyeler sonra alevli tekerlek...

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