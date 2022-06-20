Ölüm kararı aile meclisinden çıktı! Çarşaf giyerek eski eşini vurup sevgilisini öldürdü

Yapılan planın ardından Musa Ş'nin oğluna ait araçla Abidin U. ve A.D. ile ablasının kızı Meltem (35) ve eşi Mehmet Sait S'yi (35) olay yerinin yakınına götürdüğü, Meltem S. ve kocasının çevrede gözcülük yaptığı, Abidin U'nun çarşaf giyip, A.D'nin de şapka ve tıbbi maske takarak adrese gittiği, zili çalmalarının ardından kendilerine kapıyı açan Yusuf Gença ve yanındaki Hilal Ş'ye ateş edip aynı araçla kaçtıkları belirlendi. Saldırı sırasında A.D'nin silahının tutukluk yaptığı, bunun üzerine Abidin U'nun ateş ettiği öne sürüldü.

Bu arada, ayrıldığı eşinden iki çocuğu bulunduğu öğrenilen Hilal Ş'nin ailesinin, Yusuf Gença ile nikahsız yaşamasına karşı çıktığı, evlenmeleri ya da ayrılmaları yönünde kendileriyle daha önce tartıştıkları iddia edildi.