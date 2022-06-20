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Ölüm kararı aile meclisinden çıktı! Çarşaf giyerek eski eşini vurup sevgilisini öldürdü

Adana'nın Seyhan ilçesinde Yusuf Gença'nın öldürüldüğü, Hilal Şahin'in de ağır yaralandığı silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Aile meclisinin aldığı karar üzerine kadın kılığına giren bir kişi, eski eşini vurup, sevgilisini öldürdü. Olaydan sonra polis yaptığı çalışmada cinayetin "töre saikiyle" işlendiğini tespit edip 9 kişiyi gözaltına alırken, 4 zanlı tutuklandı.

Giriş Tarihi: 20.06.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 11:47
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Ölüm kararı aile meclisinden çıktı! Çarşaf giyerek eski eşini vurup sevgilisini öldürdü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin evinde tabancayla vurularak öldürüldüğü silahlı saldırıda, yaralı kurtulan kadının aile bireylerinin de arasında olduğu 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 Haziran'da Yenibey Mahallesi'nde Yusuf Gença'nın (29) evinde tabancayla vurularak öldürüldüğü, kız arkadaşı Hilal Ş'nin (28) yaralandığı saldırının firari zanlılarını yakalamak için geniş çaplı araştırma yaptı.

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Ölüm kararı aile meclisinden çıktı! Çarşaf giyerek eski eşini vurup sevgilisini öldürdü

Ekipler, bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak saldırıyı gerçekleştiren biri çarşaflı iki kişinin otomobile binerek bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Plakadan yola çıkan ekipler, aracın yaralı Hilal Ş'nin amcası Musa Ş'nin (50) oğlu Onur C.Ş'ye (25) ait olduğunu ve olay günü amcasının aracı kullandığını belirledi. Bunun üzerine ekipler Hilal Ş'nin ailesini yakın takibe aldı.

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Ölüm kararı aile meclisinden çıktı! Çarşaf giyerek eski eşini vurup sevgilisini öldürdü

YARALI KADININ AİLESİNİN SALDIRIYI PLANLADIĞI İDDİASI

Hilal Ş'nin babası Hacı (56), amcası Musa ve ağabeyi Şahan Ş'nin (29) olaydan önce evlerinin önünde bir araya gelip Hilal Ş'nin boşandığı eşi Abidin U'yu (27) telefonla arayıp eski karısını ve birlikte yaşadığı Yusuf Gença'ya yönelik saldırı düzenlemesi konusunda azmettirdiği bilgisine ulaşıldı.

Ayrıca, kadının ailesinin, Şahan Ş'nin arkadaşı A.D'nin (17) de saldırıda Abidin U'ya eşlik etmesini istediği iddia edildi.

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Ölüm kararı aile meclisinden çıktı! Çarşaf giyerek eski eşini vurup sevgilisini öldürdü

Yapılan planın ardından Musa Ş'nin oğluna ait araçla Abidin U. ve A.D. ile ablasının kızı Meltem (35) ve eşi Mehmet Sait S'yi (35) olay yerinin yakınına götürdüğü, Meltem S. ve kocasının çevrede gözcülük yaptığı, Abidin U'nun çarşaf giyip, A.D'nin de şapka ve tıbbi maske takarak adrese gittiği, zili çalmalarının ardından kendilerine kapıyı açan Yusuf Gença ve yanındaki Hilal Ş'ye ateş edip aynı araçla kaçtıkları belirlendi. Saldırı sırasında A.D'nin silahının tutukluk yaptığı, bunun üzerine Abidin U'nun ateş ettiği öne sürüldü.

Bu arada, ayrıldığı eşinden iki çocuğu bulunduğu öğrenilen Hilal Ş'nin ailesinin, Yusuf Gença ile nikahsız yaşamasına karşı çıktığı, evlenmeleri ya da ayrılmaları yönünde kendileriyle daha önce tartıştıkları iddia edildi.

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Ölüm kararı aile meclisinden çıktı! Çarşaf giyerek eski eşini vurup sevgilisini öldürdü

ŞÜPHELİLER OPERASYONLA YAKALANDI

Ekipler, elde ettikleri bilgiler doğrultusunda cinayet zanlıları Abidin U. ve A.D. ile aracın sahibi Onur Can Ş, olay yeri çevresinde gözcülük yaptıkları öne sürülen Meltem ve eşi Mehmet Sait S. ile saldırıyı azmettirdiği iddia edilen yaralı kadının babası Hacı, annesi Elife (49) ağabeyi Şahan ve kardeşi Ali Ş'yi (19) adreslerine düzenledikleri operasyonlarla yakaladı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen iki tabanca ile zanlılardan Abidin U'nun tanınmamak için giydiği çarşaf da aramalarda ele geçirildi. Katil zanlılarını araçla olay yerine getirdiği öne sürülen Musa Ş. ise adresinde bulunamadı.