20 Haziran 2022, Pazartesi
Ölüm kararı aile meclisinden çıktı! Çarşaf giyerek eski eşini vurup sevgilisini öldürdü
Adana'nın Seyhan ilçesinde Yusuf Gença'nın öldürüldüğü, Hilal Şahin'in de ağır yaralandığı silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Aile meclisinin aldığı karar üzerine kadın kılığına giren bir kişi, eski eşini vurup, sevgilisini öldürdü. Olaydan sonra polis yaptığı çalışmada cinayetin "töre saikiyle" işlendiğini tespit edip 9 kişiyi gözaltına alırken, 4 zanlı tutuklandı.
Giriş Tarihi: 20.06.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 11:47
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