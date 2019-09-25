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Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar!

Vahşi doğada meydana gelen karşılaşmalar görenlerin ilgisini çekiyor. Fakat bu karşılaşmalar ölümcül sonuçlarda doğurabiliyor. Vahşi doğada kameralara yansıyan hayatta kalma mücadelesinde inanılmaz son. Belgesel ekibi gördükleri karşısında adeta şok oldu. Aslan avını tuzağına düşürmeye başardı. Sonrasında yaşananlar tüm dünyayı çok şaşırttı. İşte her anı dehşet dolu o anlar...

Giriş Tarihi: 25.09.2019 06:50 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 06:51
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Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar!

İşte vahşi doğanın en ölümcül avcılarının karşılaşması...

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Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar!

Avustralyalı Marg ve Keith Thomas çifti balık avlamak isterken öyle bir olaya şait oldular ki...

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Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar!

Tam oltalarını atacakken dev bir timsah ile köpek balığının teknelerine çok yakın bir yerde karşı karşıya geldiklerini gördüler.

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Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar!

Bu inanılmaz ve nadir olayı saniye saniye kaydeden çift daha sonra bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

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Ölüm kalım savaşında kan donduran anlar!

İki ölümcül avcının karşılaşması beklendiği gibi kanlı bir sonla bitmedi.