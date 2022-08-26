HaberlerGaleriOltayla balık tutarken hayatının şokunu yaşadı! Hemen hastaneye koştu | Röntgeni görenler şaştı kaldı
Oltayla balık tutarken hayatının şokunu yaşadı! Hemen hastaneye koştu | Röntgeni görenler şaştı kaldı
Büyükçekmece'de balık tutarken oltası sıkışan Engin Çağlayan, misinayı çekerek çıkartmaya çalışırken balık kurşunu el kemiğine saplandı. Çağlayan, "Belki de parmağımı kaybetmiş olabilirim. Bu saatten sonra balık tutmam" dedi.
Giriş Tarihi: 26.08.2022 11:06Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 11:06