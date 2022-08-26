Oltayla balık tutarken hayatının şokunu yaşadı! Hemen hastaneye koştu | Röntgeni görenler şaştı kaldı

Ambulansla hastaneye gittim, yaklaşık 3 saat sürdü. Tekrar ameliyat olacağım. Başparmağımın eklemleri parçalandığı için, ameliyatla demir takacaklar. Enteresan bir durum. Kim sorsa anlatıyorum, ultrason görüntüsü görene kadar, inanmıyorlar. Kalıcı bir hasar olup olmayacağı ameliyattan sonra belli olacak.