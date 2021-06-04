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Oltasına takılan balığı görenler dehşete düştü! Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi

Balıkçılar dünyanın muhtelif birçok bölgesinde farklı türden avlar gerçekleştiriyor. Honşu Adası'nın kuzeydoğusunda Fukuşima kenti açıklarında avlanan Hirasaka Hiroshi'nin avladığı balıksa ezberleri bozarak ürküttü. Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen balığın görüntüsü korku uyandırdı. İşte inanılmaz av ve Kurt balığı olduğu iddia edilen o varlık...

Giriş Tarihi: 04.06.2021 04:34 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 04:39
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Oltasına takılan balığı görenler dehşete düştü! Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi

Sosyal medyada paylaşılan 3 kare fotoğrafta iki kişi yaklaşık 300 kiloluk dev yayın balığını sudan çekerken görülüyor.

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Oltasına takılan balığı görenler dehşete düştü! Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi

Fotoğrafların altında da 'Acarlar Longozunda yakalandı' diye notu düşerek paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi çekerken, dev yayın balığının fotoğrafları meraklılar tarafından da paylaşılmaya başlandı.

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Oltasına takılan balığı görenler dehşete düştü! Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi

Ancak gerçek sonra anlaşıldı

Acarlar Longozunda çekildiği söylenen fotoğraflar gerçekte Balkan ülkesi Kosova'da longoz benzeri bir yerde çekilmiş ve Karasulu gençler Acarlar Longozunun adını duyurmak içinde fotoğrafları sosyal medyada kopyalayarak sayfalarında paylaşmışlardı..

Fotoğraflar sosyal medyada paylaşılıp büyük ilgi çekince, gençler bir anlamda amaçlarına ulaşmış oldu.

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Oltasına takılan balığı görenler dehşete düştü! Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi

Kanada'nın Chilliwack bölgesinde, bir nehirde babası ile balık avına çıkan 9 yaşındaki Kegan Rothman tuttuğu balık ile sosyal medyada üne kavuştu.

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Oltasına takılan balığı görenler dehşete düştü! Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi

Rothman, kamışlı oltası ile 270 kiloluk de bir beyaz mersin balığı tutmayı başardı.