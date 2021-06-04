Oltasına takılan balığı görenler dehşete düştü! Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi

Balıkçılar dünyanın muhtelif birçok bölgesinde farklı türden avlar gerçekleştiriyor. Honşu Adası'nın kuzeydoğusunda Fukuşima kenti açıklarında avlanan Hirasaka Hiroshi'nin avladığı balıksa ezberleri bozarak ürküttü. Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen balığın görüntüsü korku uyandırdı. İşte inanılmaz av ve Kurt balığı olduğu iddia edilen o varlık...

Giriş Tarihi: 04.06.2021 04:34 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 04:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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