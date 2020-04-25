Ölmeden önceki son karesi kan dondurdu!

Amerikalı Gabriel Watson, balayı için gittiği Avustralya'da Townsville açıklarındaki dalış sırasında 11 günlük eşini suyun altında boğulmaya terketti.Çekilen fotoğrafta suyun dibinde hareketsiz bir şekilde yatan Tina Watson'ı kurtarmak amacıyla dalgıç ekibi liderinin ona doğru hızlıca yüzdüğü ve de Gabe'in bu sırada hiç birşey yapmadığı görülüyor.