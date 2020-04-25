Ölmeden önceki son karesi kan dondurdu! Kimi görev için kimi eğlence için gittiği bölgelerde başına geleceklerden habersiz kamera karşısına geçti. Ölmeden saniyeler önce çekilen son fotoğraflar ve o kişilerin hikayeleri tüyleri diken diken etti. Giriş Tarihi: 25.04.2020 08:02
Amerikalı Gabriel Watson, balayı için gittiği Avustralya'da Townsville açıklarındaki dalış sırasında 11 günlük eşini suyun altında boğulmaya terketti.Çekilen fotoğrafta suyun dibinde hareketsiz bir şekilde yatan Tina Watson'ı kurtarmak amacıyla dalgıç ekibi liderinin ona doğru hızlıca yüzdüğü ve de Gabe'in bu sırada hiç birşey yapmadığı görülüyor.
Japon turist Ayano Tokumasu (kırmızı kıyafetli) Niagara Şelalesine düşerek öldü.
Gabriella Hernandez kendini asmadan önce bu fotoğrafı Facebook hesabında paylaştı.
Robert Overstacker, Niagara Şelalelerinden paraşütle atmaya çalıştı ancak paraşütü açılmadı. Bu fotoğraf çekildikten bir saat sonra hastanede öldü.
Tayvan'da bir Asya uçağının kazası sonucu 58 yolcudan 42'si öldü.