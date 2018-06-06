Ölmeden önceki son fotoğrafları

Ölmeden saniyeler önce çekilen son fotoğraflar ve duygulandıran hikayeleri... Amerikalı Gabriel Watson, balayı için gittiği Avustralya'da Townsville açıklarındaki dalış sırasında 11 günlük eşini suyun altında boğulmaya terketti.Çekilen fotoğrafta suyun dibinde hareketsiz bir şekilde yatan Tina Watson'ı kurtarmak amacıyla dalgıç ekibi liderinin ona doğru hızlıca yüzdüğü ve de Gabe'in bu sırada hiç birşey yapmadığı görülüyor. Japon turist Ayano Tokumasu (kırmızı kıyafetli) Niagara Şelalesine düşerek öldü. Gabriella Hernandez kendini asmadan önce bu fotoğrafı Facebook hesabında paylaştı. Robert Overstacker, Niagara Şelalelerinden paraşütle atmaya çalıştı ancak paraşütü açılmadı. Bu fotoğraf çekildikten bir saat sonra hastanede öldü. Tayvan'da bir Asya uçağının kazası sonucu 58 yolcudan 42'si öldü. 1961'de Boeing 707'nin düşüşü ile ABD ulusal paten ekibiniyle beraber toplamda 73 kişi hayatını kaybetti. 31 Ağustos 1997'de Prenses Diana ölmeden saniyeler öncesi.