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Ölmeden önceki son fotoğrafları

Ölmeden saniyeler önce çekilen son fotoğraflar ve duygulandıran hikayeleri...

Giriş Tarihi: 06.06.2018 08:54 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 07:04
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Ölmeden önceki son fotoğrafları

Amerikalı Gabriel Watson, balayı için gittiği Avustralya'da Townsville açıklarındaki dalış sırasında 11 günlük eşini suyun altında boğulmaya terketti.Çekilen fotoğrafta suyun dibinde hareketsiz bir şekilde yatan Tina Watson'ı kurtarmak amacıyla dalgıç ekibi liderinin ona doğru hızlıca yüzdüğü ve de Gabe'in bu sırada hiç birşey yapmadığı görülüyor.

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Ölmeden önceki son fotoğrafları

Japon turist Ayano Tokumasu (kırmızı kıyafetli) Niagara Şelalesine düşerek öldü.

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Ölmeden önceki son fotoğrafları

Gabriella Hernandez kendini asmadan önce bu fotoğrafı Facebook hesabında paylaştı.

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Ölmeden önceki son fotoğrafları

Robert Overstacker, Niagara Şelalelerinden paraşütle atmaya çalıştı ancak paraşütü açılmadı. Bu fotoğraf çekildikten bir saat sonra hastanede öldü.

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Ölmeden önceki son fotoğrafları

Tayvan'da bir Asya uçağının kazası sonucu 58 yolcudan 42'si öldü.