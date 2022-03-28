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Öldürülen Mezdeke grubunun üyesi Aynur Kanbur'un telefonu 6 yıl sonra çaldı
İstanbul Şişli'de 6 yıl önce Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce açılamayan cep telefonuyla ilgili önemli gelişme, yaşandı. Aynı numara ile yeniden çıkarılan sim kartı yeni bir telefona takılıp bulut yedeği alındı. 6 yıl sonra ilk kez açılan telefon incelemeye alındı.