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Öldürülen Mezdeke grubunun üyesi Aynur Kanbur'un telefonu 6 yıl sonra çaldı

İstanbul Şişli'de 6 yıl önce Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce açılamayan cep telefonuyla ilgili önemli gelişme, yaşandı. Aynı numara ile yeniden çıkarılan sim kartı yeni bir telefona takılıp bulut yedeği alındı. 6 yıl sonra ilk kez açılan telefon incelemeye alındı.

Sabah
Giriş Tarihi: 28.03.2022 14:52 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 14:57
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Öldürülen Mezdeke grubunun üyesi Aynur Kanbur’un telefonu 6 yıl sonra çaldı

Şişli'de evinde öldürülen 1990'lı yılların ünlü dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öldürülen Mezdeke grubunun üyesi Aynur Kanbur’un telefonu 6 yıl sonra çaldı

Eski faili meçhul dosyaları inceleyen ekiplerin soruşturmasında biri de 24 Mart 2016 tarihinde Mezdeke Aynur Kanbur'un öldürülmesi olayıydı.

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Öldürülen Mezdeke grubunun üyesi Aynur Kanbur’un telefonu 6 yıl sonra çaldı

Ekipler bu olayın aydınlatılması için Kanbur'un cep telefonunu incelemeye aldı. Ünlü bir markaya ait olan telefonun açılması için gerekli yazışmalar yapıldı.

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Öldürülen Mezdeke grubunun üyesi Aynur Kanbur’un telefonu 6 yıl sonra çaldı

Son olarak yeni bir sim kart ile aynı numaradan hat çıkarılıp yeni telefona bulut yedeği aktarıldı. Ve Aynur Kanbur'un kullandığı sim kart 6 yıl sonra açıldı.

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Öldürülen Mezdeke grubunun üyesi Aynur Kanbur’un telefonu 6 yıl sonra çaldı

Sim kartın takıldığı telefon Siber Şube Müdürlüğü'ne gönderilerek incelemeye alındı. Mesajlaşma programlarındaki yazışmaları ve internette başka uygulamalardaki görüşmeleri mercek altına alındı. İnceleme sonucunda tüm ayrıntılar ortaya çıkacak.