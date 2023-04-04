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Olası İstanbul depremi için korkutan açıklama: Ölü faylar tamamen ölmedi! Uzman isim o bölgeye dikkat çekti…

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İstanbul için 'Ölü faylar tamamen ölmedi' uyarısında bulunurken, "Üçlük, ikilik, depremlerle ses veriyorlar." dedi. Öte yandan AFAD'ın İstanbul için hazırladığı Kırmızı Eylem Planı'nda megakentte acil dönüşüm yapılması gereken ilçelere dikkat çekiliyor. Peki, AFAD'ın Kırmızı Eylem Planı nedir? İstanbul'da hangi ilçeler risk grubunda yer alıyor? Anadolu Yakası'nda riskli semtler hangileri? Avrupa Yakası'nda hangi bölgeler? İşte son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.04.2023 11:32
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Olası İstanbul depremi için korkutan açıklama: Ölü faylar tamamen ölmedi! Uzman isim o bölgeye dikkat çekti…

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler olası Marmara depremine çevrilirken, uzmanlar İstanbul için 'ölü faylar tamamen ölmedi' uyarısında bulundu. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İstanbul'da on milyon yıl önceye ait ölü fayların hareket ettiğini belirterek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Olası İstanbul depremi için korkutan açıklama: Ölü faylar tamamen ölmedi! Uzman isim o bölgeye dikkat çekti…

O BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, on milyon yıl önce varlıklarını sürdüren ölü faylarda kırılmalar gerçekleştiğini açıkladı. Öztürk, ölü fayların yeraltında suları çalıştırdığını, göçmelere neden olduğunu belirtti. Uzmanlar, ölü fayların da hesaba katılarak çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İstanbul'daki ölü faylardan olan Beykoz-Sarıyer fayı ve Tuzla fayını jeoloji haritasına aktardı.

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Olası İstanbul depremi için korkutan açıklama: Ölü faylar tamamen ölmedi! Uzman isim o bölgeye dikkat çekti…

"O FAYLAR 'TAMAMEN ÖLMEDİK' DİYE SES VERİYORLAR"

Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, ölü faylarda küçük kırılmalar olduğunu belirterek, "Bu faylar ölmüşler evet, bunlar beş, on milyon yıl önce varlıklarını sürdürmüşlerdi. Ama ara sıra stres gelince buralarda küçük kırılmalar gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu faylar birkaç nedenle bizim için önemli. Bir tanesi bu faylar sismik hareketi zayıf zonlardır. Yeraltında sular çalışır, bu fay zonları ölse bile. Dolayısıyla bu bizim altımızdaki maddeyi harekete geçirir, göçmelere neden olur.

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Olası İstanbul depremi için korkutan açıklama: Ölü faylar tamamen ölmedi! Uzman isim o bölgeye dikkat çekti…

Bu fay öldü ama oradaki su çalışması devam ediyor. Dolayısıyla biz bu fayları da hesaba katarak İstanbul'daki bütün yerleşime uygunluk çalışmalarını yaptık. Çünkü o faylar ara sıra 'tamamen de ölmedik' diye ses veriyorlar. Üçlük, ikilik, depremlerle ses veriyorlar. 'Deprem burada nereden çıktı?' dediğimiz depremler, bunlarla ilgili depremler" şeklinde konuştu.

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Olası İstanbul depremi için korkutan açıklama: Ölü faylar tamamen ölmedi! Uzman isim o bölgeye dikkat çekti…

"BU FAYLAR BÖLGEYE ŞEKİL VERDİ"

Öztürk, "Şimdi bu eski faylar Marmara Denizi'nin çöküntüsünü oluşturan faylar. Düşmeli faylar bunlar. Bunlar hem Uludağ tarafından; güneyden çöktü, kuzey çöktü ve Marmara Denizi oluştu. Fakat bir zaman sonra bu çökmeler durdu. İşte bu beş milyon, on milyon yıldan başlayıp son üç milyona kadar gelen bu faylar diriydiler, bölgeye şekil verdiler. O zaman deprem oluşturdular. İnsanın olmadığı dönemdi.