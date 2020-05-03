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Okyanusta yaşayan en büyük canlı bulundu! Bilim insanları açıkladı

Hayvanlar için dünyanın en garip yaşam alanları olan okyanusların en büyük canlısı bulundu. Bilim insanları tarafından görüntüleri alınan bu canlının uzunluğu 45 metreyi buluyor. İnsanoğlunun henüz çok fazla bilgi sahibi olmadığı okyanuslar ve okyanus canlıları görenleri şaşırtmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 03.05.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 09:44
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Okyanusta yaşayan en büyük canlı bulundu! Bilim insanları açıkladı

Bilim insanları Avustralya'nın kuzeybatısında bulunan Ningaloo Sahili'nde bugüne kadar keşfedilen en uzun hayvanı keşfetti!

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Okyanusta yaşayan en büyük canlı bulundu! Bilim insanları açıkladı

Livescience isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Falkol keşif gemisiyle okyanusta araştırmalar yapa biyologlar, Ningaloo Sahili'nde bulunan okyanus açıklarında 45 metre uzunluğunda deniz canlısı keşfetti.

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Okyanusta yaşayan en büyük canlı bulundu! Bilim insanları açıkladı

Keşfedilen canlı sifonofor isimli bir deniz canlısı. Zooid adı verilen küçük canlıların birleşerek farklı organlarını ortaya çıkardığı ve ip şeklinde olan hayvan, okyanus tabanına helezonik olarak yayılıyor.

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Okyanusta yaşayan en büyük canlı bulundu! Bilim insanları açıkladı

Araştırmacılar, hayvan kategorisinde bulunan en uzun canlılar arasında yer alan sifonorların, bu güne kadar maksimum 40 metreye ulaştıklarını, fakat yeni keşfedilen sifonoforun 45 metre uzunluğuna sahip olduğunu açıkladı.

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Okyanusta yaşayan en büyük canlı bulundu! Bilim insanları açıkladı

Çeşitli deniz hayvanları ve balıklarla beslenen sifonoforun, dış çapının 15 metre, çevre uzunluğunun ise 45 metre olduğu belirtildi. Canlının toplam uzunluğunun ise 120 metre olduğu tahmin ediliyor.