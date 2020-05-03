Okyanusta yaşayan en büyük canlı bulundu! Bilim insanları açıkladı

Hayvanlar için dünyanın en garip yaşam alanları olan okyanusların en büyük canlısı bulundu. Bilim insanları tarafından görüntüleri alınan bu canlının uzunluğu 45 metreyi buluyor. İnsanoğlunun henüz çok fazla bilgi sahibi olmadığı okyanuslar ve okyanus canlıları görenleri şaşırtmaya devam ediyor.