Okulun kedisini camdan aşağı atmıştı! O caninin kim olduğu ortaya çıktı

İstanbul'da bir okulda yapılan sınav sırasında okulun kedisi Faruk'un öğretmen tarafından camdan atıldığı iddiası, sosyal medyayı salladı. 5. kattan atılan, iki bacağı kırılan ve iç kanama geçiren Faruk'un tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öğretmen olduğu iddia edilen caninin okula sınav görevi için gelen Felsefe bölümü öğrencisi Ferhat A. olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 11:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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