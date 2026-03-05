Okul'da şoke eden olay! Veli çocuğuna kar topu atan öğrenciyi darbetti

Okul bahçesinde teneffüste öğrenciler kar topu oynandı. Bu sırada 3'üncü sınıf öğrencisi M.Y.'nin attığı iddia edilen kar topu, başka bir öğrencinin yüzüne isabet etti. Çocuğunun durumunu haber alan veli, okula gelerek koridorda M.Y.'nin üzerine yürüdü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, velinin koridorda hızla yürüyerek öğrenciyi darbettiği, diğer çocukların ise büyük bir korkuyla olayı izlediği ve arkadaşlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü. Yaşanan bu olayda tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.