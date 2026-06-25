Okulda dehşet! Veliler 8 yaşındaki 2 çocuğu darp etti: Temizlik fırçası sapı silah kabul edildi

Konya'da kızlarının sınıfına giren anne, baba ve babaanne, 8 yaşındaki iki çocuğu temizlik fırçası sapı ve tokatlarla darp etti. Savcılık, fırça sapını "silah" sayarken, 3 şüpheli hakkında istenen hapis cezası da iddianamede yer aldı.

Okulda yaşanan şiddet skandalında bu kez hedef 8 yaşındaki iki çocuk oldu. TEMİZLİK FIRÇASI SAPIYLA DARP ETTİLER

Konya'da kızlarının sınıfına giren anne, baba ve babaanne küçük öğrencileri temizlik fırçası sapı, tokat ve saç çekerek darp etti. TEMİZLİK FIRÇASI SAPI "SİLAH" KABUL EDİLDİ Olayla ilgili hazırlanan iddianamede savcılık, temizlik fırçası sapını "silah" kabul etti. Şüpheliler hakkında istenen hapis cezaları da belli olurken, okulda yaşanan dehşetin tüm detayları ortaya çıktı.

Kan donduran olay, 24 Nisan'da merkez Karatay ilçesindeki Kocatepe İlkokulunda meydana geldi. Kızları Hira'nın okuluna gelen Eynar Genceli, Sema Genceli ve Mehrıban Verdıyeva, kızlarının sınıfına girerek Huzeyfe Gül'ü temizlik fırçası sapıyla, Sema Miray Selbasanoğlu'nu da saçını çekip tokat atarak darp ettiler.

Çocuklarına darp raporu alan ailelerin şikayetleri üzerine anne-baba ve babaanne gözaltına alındı. Şüpheliler ev hapsi ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İŞTE İSTENEN CEZA Sabah'ta yer alan habere göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Eynar Genceli, Sema Genceli ve Mehrıban Verdıyeva hakkında soruşturmasını tamamladı.

Tutuksuz sanıklar Eynar ve Sema Genceli hakkında Huzeyfe karşı 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla yaralama' suçundan 2'şer yıl 3'er aya kadar, Mehrıban Verdıyeva hakkında ise Huzeyfe ve Sema Miray'a karşı eylemleri nedeniyle 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla yaralama suçundan' ve 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yaralama' suçlarından 3 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık temizlik fırçası sapını ise silah kabul etti.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR Bu kapsamda iddianamede Huzeyfe ve Sema'nın aynı sınıfta okuyan arkadaşları Hira'nın ailesi tarafından Huzeyfe'ye temizlik fırçasının sapıyla vurdukları, Sema'ya Mehrıban'ın saçından çekip tokat attığını beyan ederek şikayetçi oldukları, mağdurların doktor raporlarında BTM ile giderilebilir şekilde yaralandıklarının, beden ve ruh sağlığı bakımından kendilerini savunacak durumda olmadıklarına vurgu yapıldı.