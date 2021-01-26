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Öğretmenine WhatsApp'tan mesaj attı! Öğrencinin sözleri sosyal medyayı salladı!

Son zamanların tartışılan mesajlaşma programı WhatsApp'ta gün içerisinde bir çok kişi görüşme gerçekleştiriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ederken, bir öğrencinin öğretmenine attığı mesaj sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Giriş Tarihi: 26.01.2021 06:19 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 06:19
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Öğretmenine WhatsApp'tan mesaj attı! Öğrencinin sözleri sosyal medyayı salladı!

İnternet dünyasının son zamanlarda kullanıcı sözleşmesi nedeniyle en çok tartışılan programlarının başında gelen WhatsApp, bir mesajlaşma uygulamasıdır. Milyarlarca kullanıcıya sahip WhatsApp'ta gün içinde komik diyaloglara da imza atılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğretmenine WhatsApp'tan mesaj attı! Öğrencinin sözleri sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyaya düşen komik WhatsApp konuşmaları herkesi güldürüyor.

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Öğretmenine WhatsApp'tan mesaj attı! Öğrencinin sözleri sosyal medyayı salladı!

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler eğitimlerine uzaktan devam ederken, bir öğrencinin öğretmene attığı mesaj sosyal medyayı salladı. Öğrencinin izin alma mazereti paylaşım rekoru kırdı.

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Öğretmenine WhatsApp'tan mesaj attı! Öğrencinin sözleri sosyal medyayı salladı!
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Öğretmenine WhatsApp'tan mesaj attı! Öğrencinin sözleri sosyal medyayı salladı!