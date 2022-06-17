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Öğretmenin öğrencisine yazdığı karne notu sosyal medyayı salladı!

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline giriyor. Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı. 7 Şubat 2022'de başlayan ikinci dönem bugün sona eriyor. Veliler ve öğrencilerde karne heyecanı yaşanırken, öğretmenlerin karnelere yazdığı bazı notlar sosyal medyayı salladı. İşte o notlardan bazıları...

Giriş Tarihi: 17.06.2022 08:20
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Öğretmenin öğrencisine yazdığı karne notu sosyal medyayı salladı!

Öğretmenlerin, öğrencilerinin karnelerine yazdığı ilginç notlar gülümsetti.

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Öğretmenin öğrencisine yazdığı karne notu sosyal medyayı salladı!

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Öğretmenin öğrencisine yazdığı karne notu sosyal medyayı salladı!
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Öğretmenin öğrencisine yazdığı karne notu sosyal medyayı salladı!
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Öğretmenin öğrencisine yazdığı karne notu sosyal medyayı salladı!