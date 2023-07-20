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Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT terörü! Ahlak dışı sergiye soruşturma başlatıldı

Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Modern Müze'si (OMM) bünyesindeki "Yas ve Haz" isimli sergiye 'LGBT propagandası' yapıldığı iddiası sonrası Eskişehir İl Kültür Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Sosyal medyada büyük tepki gösterilmesi üzerine, özel bir vakfın işlettiği Odunpazarı Modern Müzesi'nin, "sergi değişikliği" gerekçesiyle 24 Ağustos tarihine kadar kapatıldığı duyuruldu.

Giriş Tarihi: 20.07.2023 01:10 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 01:13
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Odunpazarı Modern Sanat Müzesi’nde LGBT terörü! Ahlak dışı sergiye soruşturma başlatıldı

Eskişehir Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde yer alan sergi büüyk tepkiye neden oldu.

"Yas ve Haz" isimli sergide 'sanat' adı altında LGBT propagandası yapıldığı ortaya çıktı.

Sergiye 7-14 yaş aralığındaki çocukların da özellikle davet edildiği görüldü.

Sosyal medyada paylaşılmasının ardından ortaya çıkan rezalet tepkilere neden olurken, serginin 7 Eylül'den bu yana açık olduğu belirtildi.

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Odunpazarı Modern Sanat Müzesi’nde LGBT terörü! Ahlak dışı sergiye soruşturma başlatıldı

AHLAK DIŞI SERGİYE SORUŞTURMA

Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Modern Müze'si (OMM) bünyesindeki "Yas ve Haz" isimli sergiye 'LGBT propagandası' yapılması nedeniyle Eskişehir İl Kültür Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

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Odunpazarı Modern Sanat Müzesi’nde LGBT terörü! Ahlak dışı sergiye soruşturma başlatıldı

"YAŞ SINIRLAMASI OLMAKSIZIN ZİYARET KABUL EDİLİYOR"

Beyza isimli bir Twitter kullanıcısı, sergide yer alan 'trans kadın' heykelinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'de translığa evrilen ve göğsünü aldıran bir kadın portresi "sanat" adı altında 7 Eylül'den beri yaş sınırlaması olmaksızın ziyaretçi kabul ediyor. 30 Temmuz'da son bulacak sergiden yeni haberdar olmanın utancını yaşıyorum." dedi.

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Odunpazarı Modern Sanat Müzesi’nde LGBT terörü! Ahlak dışı sergiye soruşturma başlatıldı

TUVALET AYNASINA 'AYŞE FATMA'YI SEVİYOR' YAZMIŞLAR

Söz konusu paylaşımı alıntılayan avukat Öznur Kızılkaya Uslu da müzeye mayıs ayında gittiğini ve tuvalette "Ayşe Fatma'yı seviyor" yazısıyla karşılaştığını belirterek, "Gençlerimizi zehirleyenlere karşı yetkilileri göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Odunpazarı Modern Sanat Müzesi’nde LGBT terörü! Ahlak dışı sergiye soruşturma başlatıldı

7-14 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARA ÖZEL DAVET

30 Temmuz'da son bulacak sergide LGBT propagandasının yapıldığı çok sayıda sözde eserin bulunduğu ve 7-14 yaş aralığındaki çocukların özellikle davet edildiği görüldü.