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Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT terörü! Ahlak dışı sergiye soruşturma başlatıldı
Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Modern Müze'si (OMM) bünyesindeki "Yas ve Haz" isimli sergiye 'LGBT propagandası' yapıldığı iddiası sonrası Eskişehir İl Kültür Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Sosyal medyada büyük tepki gösterilmesi üzerine, özel bir vakfın işlettiği Odunpazarı Modern Müzesi'nin, "sergi değişikliği" gerekçesiyle 24 Ağustos tarihine kadar kapatıldığı duyuruldu.
Giriş Tarihi: 20.07.2023 01:10Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 01:13