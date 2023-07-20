Odunpazarı Modern Sanat Müzesi’nde LGBT terörü! Ahlak dışı sergiye soruşturma başlatıldı

"YAŞ SINIRLAMASI OLMAKSIZIN ZİYARET KABUL EDİLİYOR"



Beyza isimli bir Twitter kullanıcısı, sergide yer alan 'trans kadın' heykelinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'de translığa evrilen ve göğsünü aldıran bir kadın portresi "sanat" adı altında 7 Eylül'den beri yaş sınırlaması olmaksızın ziyaretçi kabul ediyor. 30 Temmuz'da son bulacak sergiden yeni haberdar olmanın utancını yaşıyorum." dedi.