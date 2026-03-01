Ödev dehşetinde pes dedirten savunma: Defalarca bıçaklanan Serhan ölümden döndü

Üniversite kampüsünde dönem ödevi kavgası kanlı bitti. Beyoğlu'nda 25 yaşındaki Ferhat D., "gel bir sigara içelim" diyerek yangın merdivenine çağırdığı okul arkadaşı 21 yaşındaki Serhan M.'yi göğsünden 4 kez bıçakladı. Ölüme terk edilen genç öğrenci yaşam mücadelesini kazanırken, 12 santimetrelik bıçakla okula giren saldırganın "Kendimi savundum" demesi pes dedirtti.

İstanbul'un göbeğinde, Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'ndeki özel bir üniversitede geçtiğimiz Salı günü saat 17.20 sıralarında akıl almaz bir olay yaşandı. Eczacılık Fakültesi 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Serhan M. ile aynı fakülteden 25 yaşındaki Ferhat D. arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle bir anlaşmazlık çıktı.

DÖNEM ÖDEVİ TARTIŞMASI DEHŞETE DÖNÜŞTÜ Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından 25 yaşındaki Ferhat D., "gel bir sigara içelim" diyerek 21 yaşındaki Serhan M.'yi kamera bulunmayan yangın merdivenine çağırdı. Ancak bu davet, genç öğrenci için korkunç bir pusunun başlangıcı oldu.

4 BIÇAK DARBESİ VE TEKMELİ SALDIRI Gözü dönen saldırgan, yanındaki 12 santimetrelik çakıyla 21 yaşındaki Serhan M.'yi göğüs, kalp ve böbrek bölgesinden 4 kez bıçakladı. Talihsiz genci bıçakladıktan sonra yerde de tekmelediği öğrenilen 25 yaşındaki Ferhat D., olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kanlar içinde kalan gencin yardımına arkadaşları koştu. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci hastaneye kaldırdı.

SABIKASI KABARIK ÇIKTI Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli 25 yaşındaki Ferhat D.'yi kısa süre içinde suç aletiyle birlikte yakaladı. "Kasten yaralama" suçundan tutuklanan zanlının daha önce de benzer bir suçtan kaydı olduğu ve bir dönem ev hapsi aldığı iddia edildi.