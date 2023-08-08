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O ülkede nüfus patlaması yaşandı! Çin'e adeta fark attı! En kalabalık ülke unvanı...

Dünya nüfusu, sürekli bir artış göstererek her geçen gün daha da büyümektedir. Bu artışlar, ölüm, doğum ve göç gibi faktörlere bağlı olarak yıllar içinde farklılık gösterebilmektedir. Bazı ülkelerde ise bu artış daha belirgin bir şekilde hissedilmektedir. Ülkelere göre dünya nüfus sıralamasında tüm dengeler değişti. O ülkede nüfus patlaması yaşandı. İşte en kalabalık ülke...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2023 22:47 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 22:49
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O ülkede nüfus patlaması yaşandı! Çin’e adeta fark attı! En kalabalık ülke unvanı...

Dünya nüfusu sürekli bir artış trendi içinde olup her geçen gün daha da büyüyor. Bazı ülkelerde ise nüfus artışı daha belirgin bir şekilde hissedilmekte. Bu durum, ülkeler arası nüfus sıralamasında da dengelerin değiştiğini göstermektedir. Özellikle birkaç ülkede nüfus patlaması yaşandı. O ilke Çin'e adeta fark attı. İşte dünyanın en kalabalık ülkeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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O ülkede nüfus patlaması yaşandı! Çin’e adeta fark attı! En kalabalık ülke unvanı...

Dünya nüfusu: 8.051.774.000 7 Ağustos 2023

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O ülkede nüfus patlaması yaşandı! Çin’e adeta fark attı! En kalabalık ülke unvanı...

25-İtalya 58.803.163

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O ülkede nüfus patlaması yaşandı! Çin’e adeta fark attı! En kalabalık ülke unvanı...

24-Güney Afrika 60.604.992

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O ülkede nüfus patlaması yaşandı! Çin’e adeta fark attı! En kalabalık ülke unvanı...

23-Tanzanya 61.741.120

22-Tayland 65.988.650