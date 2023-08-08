O ülkede nüfus patlaması yaşandı! Çin'e adeta fark attı! En kalabalık ülke unvanı...

Dünya nüfusu, sürekli bir artış göstererek her geçen gün daha da büyümektedir. Bu artışlar, ölüm, doğum ve göç gibi faktörlere bağlı olarak yıllar içinde farklılık gösterebilmektedir. Bazı ülkelerde ise bu artış daha belirgin bir şekilde hissedilmektedir. Ülkelere göre dünya nüfus sıralamasında tüm dengeler değişti. O ülkede nüfus patlaması yaşandı. İşte en kalabalık ülke...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.08.2023 22:47 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 22:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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