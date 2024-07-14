14 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

O ilimizde ortaya çıktı! Dev etçil…

Elazığ'da tarladaki vatandaş dev bir canlı gördü. Hemen cep telefonuna sarılıp görüntüledi. İşte o dev etçil hayvan…

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 14.07.2024 16:01 Güncelleme: 14.07.2024 16:01
  • 1
  • 88
O ilimizde ortaya çıktı! Dev etçil…

Elazığ'ın Baski ilçesi Aşağı Kuluşağı köyünde tarlada bulunan bir vatandaş, dev bir çekirge fark etti.

  • 2
  • 88
O ilimizde ortaya çıktı! Dev etçil…

İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrendi.

Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş, çekirgeyi cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.

  • 3
  • 88
O ilimizde ortaya çıktı! Dev etçil…

Bazı hayvan türleri doğal olarak büyüktür, ancak kendi türünün normalini aşan ve dev sayılan başka hayvanlar da mevcut. İşte onlardan bazıları...

  • 4
  • 88
O ilimizde ortaya çıktı! Dev etçil…

Çinli çiftçi Zhang Xianping'in sahip olduğu bu domuz tam 600 kilo ..

  • 5
  • 88
O ilimizde ortaya çıktı! Dev etçil…