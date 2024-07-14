O ilimizde ortaya çıktı! Dev etçil…

Elazığ'ın Baski ilçesi Aşağı Kuluşağı köyünde tarlada bulunan bir vatandaş, dev bir çekirge fark etti. İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrendi. Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş, çekirgeyi cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı. Bazı hayvan türleri doğal olarak büyüktür, ancak kendi türünün normalini aşan ve dev sayılan başka hayvanlar da mevcut. İşte onlardan bazıları... Çinli çiftçi Zhang Xianping'in sahip olduğu bu domuz tam 600 kilo .. Darius isimli tavşan 21 kilogram ağırlığı ve dev boyutuyla herkesi hayrete düşürüyor... Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en büyük tavşanı olan Darius yılda 4 binden fazla havuç yiyor... Tavşanın sahibi Annette Edwards için yıllık havuç maliyeti 2 bin sterlin. Tavşanı zorlukla kucağına alan 6 yaşındaki Mia ile Darius'un birlikte görüntüleri inanılır gibi değil... Dev tavşan tıpkı bir ev köpeği gibi yaşıyor. Sahibiyle birlikte televizyon seyreden kanepede uzanan Darius neredeyse bütün gün havuç yiyor... Yılda 4 binden fazla havuç tüketen Darius 1 günde 12 havuç, lahana ve elma tüketiyor... Çevreden onu gören insanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hatta çoğu insana göre bu tavşan bir köpekten daha büyük… ABD'de bir çiftlikte yaşayan Hulk isimli köpek, 79 kilogram ağırlığıyla dünyanın en büyük pitbullu olmaya aday. Hulk, iki ayağı üzerinde durduğunda sahibinin boyuna yetişiyor. Adını çizgi roman kahramanı Hulk'tan alan pittbullun kafası da hiçbir köpekte olmadığı kadar büyük. Hulk'un görüntüleri YouTube'da bir haftada 1.5 milyon kişi tarafından izlendi. Belçikalı iki bilim adamı Vietnam'da yaptıkları çalışmalar sırasında şaşırtıcı bir keşfe imza attılar. Bilim adamları sopa böceği olarak bilinen dev böceği görüntülemeyi başardı. 31.7 cm'lik boyu ile canlı olarak görülen dünyanın en büyük ikinci böceği. Dünyanın en büyük böceği ise daha önce Endonezya'nın Borneo adasında bir köylü tarafından bulunmuştu. Neredeyse bir insan kolu uzunluğundaki sadece gövdesi 35,7 cm gelen böceğin bacakları dalı andırıyor. 'Phobaeticus chani' (Çan'ın süper çubuğu) adı verildiği açıklanmıştı. Böylece 'phobaeticus chani' yaşayan en büyük böcek olarak rekorlar kitabına resmen girmişti. Ne film, ne şaka tamamen gerçek! Dünyada binlerce değişik türü bulunan yengeçler içerisinde bilgisayar animasyonlarına benzeyen dev yengeçler görenleri ürkütüyor. Bu dev yengeç pagurus yengeç ailesinden gelen bir tür. Antropoid (insansı) özelliklere sahip yaşayan en büyük yengeç olan bu tür suda uzun süre yaşayamıyor. Yaklaşık 40 yıl ömre sahip. Dev yengeçler 4 kilo ağırlığını geçiyor. Dev örümcek Tarantula Böcekbilimci Piotr Naskrecki , Guyana'da doğal ortamda karşılaştığı tarantulayı görüntüledi. Çoğu örümcek türü gibi, tarantulalar da tek başlarına yaşayan yamyamlar. Tarantulalar midelerine öylesine düşkün oluyorlar ki, sıklıkla birbirlerini yiyorlar. Bu canlılar yalnızlıklarına öylesine düşkünler ki, kimi dişiler kendilerine kur yapan erkekleri bile yiyor. Dişileri 30 yıl gibi uzun bir süre canlı kalabiliyor. En büyük düşmanları yaban arıları. Dev örümceklerde bu tüylerin belki de en ilginç işlevlerinden biri ses çıkartmak. Uzmanlar sesin örümceğin başındaki yiyeceği kavrayan iki kolla, yürümesini sağlayan iki çift bacaktan birinden kaynaklandığını öne sürüyor. Amerika'nın güneydoğusunda yer alan Alabama eyaletinde yaşayan Stokes ailesi, hafta sonu sıra dışı bir ava çıktı... Sıra dışı çünkü, ailenin av sonunda yakaladıkları timsahın uzunluğunun 4 buçuk metreyi geçiyordu.. Ailenin dev timsahı ele geçirmesi 10 saati buldu... Ailenin, Alabama'daki en büyük timsahını yakalamış olabileceği öne sürülüyor... Dahası bunun bir rekor olabileceğine işaret ediliyor. Zira en son dünya rekoru olarak değerlendirilen timsahın uzunluğu 4 metre 25 santimetreydi. Bu hayvanların boyutları o kadar büyük ki adeta farklı bir türe dönüşmüşler.