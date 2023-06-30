30 Haziran 2023, Cuma
O ilde trafik kadın polislere emanet! "Ceza yeseler de teşekkür ediyorlar"
İzmir Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin yüzde 11'i kadın polislerden oluşuyor. İzmir'in kalbinde trafik denetimine çıkan kadın polisler, kural tanımayan şoförlere göz açtırmıyor. Yılın ilk 3 ayında 25 bin aracı denetleyen o polisler yaşadıkları ilginç anları anlattı.
Giriş Tarihi: 30.06.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 09:14
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