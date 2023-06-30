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O ilde trafik kadın polislere emanet! "Ceza yeseler de teşekkür ediyorlar"

İzmir Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin yüzde 11'i kadın polislerden oluşuyor. İzmir'in kalbinde trafik denetimine çıkan kadın polisler, kural tanımayan şoförlere göz açtırmıyor. Yılın ilk 3 ayında 25 bin aracı denetleyen o polisler yaşadıkları ilginç anları anlattı.

Giriş Tarihi: 30.06.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 09:14
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O ilde trafik kadın polislere emanet! Ceza yeseler de teşekkür ediyorlar

Karabağlar Bölge Amiri bir çocuk annesi Esra Ünlü (35), "13 yıllık polisim. İzmir'deki tek kadın amirim. Sürücüler kadın polisle karşılaşınca daha fazla saygı duyuyor.

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O ilde trafik kadın polislere emanet! Ceza yeseler de teşekkür ediyorlar

Ceza yeseler de kızmıyorlar. Teşekkür edip ayrılıyorlar. Biz vatandaşları suçlu olarak görmüyoruz. Amacımız onların can güvenliğini sağlamak. Öncelikli amacımız ceza yazmak değil.

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O ilde trafik kadın polislere emanet! Ceza yeseler de teşekkür ediyorlar

İhlalleri cezalandırıyoruz. Kadın olarak bu mesleği yaptığımızdan dolayı gurur duyuyoruz."

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O ilde trafik kadın polislere emanet! Ceza yeseler de teşekkür ediyorlar

BAZEN "MEMUR BEY" DİYORLAR
2 çocuk annesi Seden Güneş (38), "17 yıllık polisim. 10 yıldır trafik polisi olarak görev yapıyorum. Kadın sürücüler 'İyi varsınız' diyerek bize destek oluyor.

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O ilde trafik kadın polislere emanet! Ceza yeseler de teşekkür ediyorlar

Bazı sürücüler ise heyecandan ya da ağız alışkanlığından 'memur bey' diye seslenebiliyor. Daha sonra 'memur hanım' diye düzeltiyorlar.