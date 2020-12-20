O ilde heyecanlandıran keşif! 1800 yıllık mezardan ölü hediyeleri çıktı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. KBÜ Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ersin Çelikbaş, "Mezar 1800 yıl öncesine ait. Roma İmparatorluğu dönemine denk geliyor. Mezarın içinden çıkan sikkeler de bunu ispatlıyor. Bölgede ortaya çıkarılmış en erken mezar olduğunu söyleyebilirim"