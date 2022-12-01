O İLÇELERDE 5 SAAT SÜRECEK! İstanbul'da su kesintisi! 1 Aralık 2022 İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su kesitileriyle ilgili duyuru yaptı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, bulundukları ilçede su kesintisi yaşanıp, yaşanmayacağını araştırmaya başladı. 1 Aralık 2022 (bugün) sabah 11.07'de kesilen suyun saat 16.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İstanbul'un hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte 1 Aralık İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı...