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O İLÇELERDE 5 SAAT SÜRECEK! İstanbul'da su kesintisi! 1 Aralık 2022 İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su kesitileriyle ilgili duyuru yaptı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, bulundukları ilçede su kesintisi yaşanıp, yaşanmayacağını araştırmaya başladı. 1 Aralık 2022 (bugün) sabah 11.07'de kesilen suyun saat 16.00'da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İstanbul'un hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte 1 Aralık İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 01.12.2022 13:22 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 13:25
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O İLÇELERDE 5 SAAT SÜRECEK! İstanbul’da su kesintisi! 1 Aralık 2022 İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULA

İSKİ, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak kesintilerin saat kaçta geleceğini açıkladı.Peki, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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O İLÇELERDE 5 SAAT SÜRECEK! İstanbul’da su kesintisi! 1 Aralık 2022 İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULA

Kartal ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 5 saat boyunca su verilemeyecek. Sabah 11.07'de kesilen suyun saat 16.00'da geleceği tahmin ediliyor.

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O İLÇELERDE 5 SAAT SÜRECEK! İstanbul’da su kesintisi! 1 Aralık 2022 İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULA

İşte, 1 Aralık İSKİ su kesintisi listesi...

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

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O İLÇELERDE 5 SAAT SÜRECEK! İstanbul’da su kesintisi! 1 Aralık 2022 İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULA
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O İLÇELERDE 5 SAAT SÜRECEK! İstanbul’da su kesintisi! 1 Aralık 2022 İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULA