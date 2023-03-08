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O burçlara akıl sır ermiyor! Padişah hafızasına sahip 5 BURÇ belli oldu! Hiçbir şeyi asla unutmuyorlar!

Padişah hafızasına sahip 5 burç belli oldu. Astrolojiye ilgisi olanlar burçların özelliklerini yakından takip ediyor. Bazı burçlar özellikle zeki yönleriyle ön plana çıkıyor. Astrologlar son olarak hafızasının keskinliğiyle neredeyse tüm insanlara meydan okuyan burçları açıkladı. Kendilerine yapılan her şeyi harfi harfine hatırlayarak adeta padişah hafızasına sahipler. İşte, o 5 burç...

Giriş Tarihi: 08.03.2023 23:34 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 23:37
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O burçlara akıl sır ermiyor! Padişah hafızasına sahip 5 BURÇ belli oldu! Hiçbir şeyi asla unutmuyorlar!

Astrolojiyi yakından takip edenler, burçlarla ilgili hemen hemen her şeyi araştırıyor. Astrologlar son olarak padişah hafızasına sahip burçları açıkladı. Her burç farklı özellikleriyle ön plana çıkıyor. Kendisine yapılan hiçbir şeyi asla unutmayan bu 5 burç ise, diğerlerinden çok farklı. İşte, zehir gibi hafızaya sahip burçların isimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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O burçlara akıl sır ermiyor! Padişah hafızasına sahip 5 BURÇ belli oldu! Hiçbir şeyi asla unutmuyorlar!

İŞTE PADİŞAH HAFIZASINA SAHİP 5 BURÇ

Astrologların araştırmalarına göre İkizler, Akrep, Koç, Aslan ve Terazi burçları zehir gibi hafızalarıyla yüzyıllara damgasını vurmuş burçlardır.

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O burçlara akıl sır ermiyor! Padişah hafızasına sahip 5 BURÇ belli oldu! Hiçbir şeyi asla unutmuyorlar!

OĞLAK BURCU

Oğlak burçlarının hafızaları da mükemmeldir. Oğlak burcu insanı için veri analisti demek doğru bir tanımlamadır. Bununla beraber oğlak burçları iyi bir strateji ve uzun süreli planlamalarda başarılı burçlardır. Maddeci olduğu düşünülen oğlak burcu insanı manevi yönden de kuvvetli sezilere sahiptir. Ön sezilerini günlük hayatının içinde de kullanabilir farklı zekası ona hayatın içinde de yol gösterir.

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O burçlara akıl sır ermiyor! Padişah hafızasına sahip 5 BURÇ belli oldu! Hiçbir şeyi asla unutmuyorlar!

ASLAN BURCU

Aslan: Burçlarda içten içe hiçbir şeyi unutmayanlardan biri de Aslan burcu. Merhametlidir ama kibirlidir de bu yüzden hafızaları güçlüdür.

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O burçlara akıl sır ermiyor! Padişah hafızasına sahip 5 BURÇ belli oldu! Hiçbir şeyi asla unutmuyorlar!

AKREP BURCU

Akrep'i zihinsel güçleri, algısal zekaları ve yoğunlukları nedeniyle kandırmak neredeyse imkansızdır.