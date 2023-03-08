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O burçlara akıl sır ermiyor! Padişah hafızasına sahip 5 BURÇ belli oldu! Hiçbir şeyi asla unutmuyorlar!
Padişah hafızasına sahip 5 burç belli oldu. Astrolojiye ilgisi olanlar burçların özelliklerini yakından takip ediyor. Bazı burçlar özellikle zeki yönleriyle ön plana çıkıyor. Astrologlar son olarak hafızasının keskinliğiyle neredeyse tüm insanlara meydan okuyan burçları açıkladı. Kendilerine yapılan her şeyi harfi harfine hatırlayarak adeta padişah hafızasına sahipler. İşte, o 5 burç...
Giriş Tarihi: 08.03.2023 23:34Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 23:37