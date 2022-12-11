O burçlar evlilikten fellik fellik kaçıyor! Evlenmek onlar için kabus! İşte, bekarlık sultanlık diyen 5 BURÇ!

Evlilik her insanın hayatında önemli bir konu olsa da bazı insanlar için adeta kabusa dönüşüyor. Yani konu ne zaman evliliğe gelse o ortamdan uzaklaşıyorlar. Bekar bir şekilde hayatlarını sürdürmekten büyük keyif alıyorlar. Astrologlar ise bu konuyla ilgili bazı değerlendirmelerde bulunuyor. İşte, bekarlık sultanlık diyen o burçlar...