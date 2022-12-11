11 Aralık 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri O burçlar evlilikten fellik fellik kaçıyor! Evlenmek onlar için kabus! İşte, bekarlık sultanlık diyen 5 BURÇ!

O burçlar evlilikten fellik fellik kaçıyor! Evlenmek onlar için kabus! İşte, bekarlık sultanlık diyen 5 BURÇ!

Evlenmeyi isteyenler kadar yalnız yaşamaktan da keyif alan insanlar oldukça fazladır. Bu konuyla birlikte evlilikten uzak durmaya çalışan burçlar, astrologlar tarafından belirlendi. Astrolojiyi yakından takip edenler, burçların özelliklerini sorguluyor. Peki, evlenmeyi asla düşünmeyen burçlar hangileri? İşte, evlilikten kaçan 5 burç haberimizde!

Giriş Tarihi: 11.12.2022 22:32 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 22:45
  • 1
  • 10
O burçlar evlilikten fellik fellik kaçıyor! Evlenmek onlar için kabus! İşte, bekarlık sultan diyen 5 BURÇ!

Evlilik her insanın hayatında önemli bir konu olsa da bazı insanlar için adeta kabusa dönüşüyor. Yani konu ne zaman evliliğe gelse o ortamdan uzaklaşıyorlar. Bekar bir şekilde hayatlarını sürdürmekten büyük keyif alıyorlar. Astrologlar ise bu konuyla ilgili bazı değerlendirmelerde bulunuyor. İşte, bekarlık sultanlık diyen o burçlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
O burçlar evlilikten fellik fellik kaçıyor! Evlenmek onlar için kabus! İşte, bekarlık sultan diyen 5 BURÇ!

YAY BURCU

Yay burçları da aynı İkizler burcu gibi gezmeyi, eğlenmeyi sosyalleşmeyi ve yeni yerler görmeyi çok sever. Yay burçları asla sabit bir noktada kalmak istemez.

  • 3
  • 10
O burçlar evlilikten fellik fellik kaçıyor! Evlenmek onlar için kabus! İşte, bekarlık sultan diyen 5 BURÇ!

Ciddi, kararlı bir ilişki içinde olma düşüncesi Yay burcu için korkutucu olur. Bağlanmaktan çok hoşlanmazlar. Çünkü birine bağlandıklarında kendi istedikleri gibi yaşayamayacaklarını düşünürler. Yay burçları bu sebeple evlilik fikrine yanaşmaktan çekinir.

  • 4
  • 10
O burçlar evlilikten fellik fellik kaçıyor! Evlenmek onlar için kabus! İşte, bekarlık sultan diyen 5 BURÇ!

ASLAN BURCU

Aslan burçları hayatta genellikle hep kendilerini düşünerek hareket eder. İstediklerini yapmak ve dilediği gibi yaşamak ister.

  • 5
  • 10
O burçlar evlilikten fellik fellik kaçıyor! Evlenmek onlar için kabus! İşte, bekarlık sultan diyen 5 BURÇ!

Aslan burçları ilişkilerde her zaman baskın olmayı ister. Sözünün dinlenmesinden hoşlanır. Ancak evliliklerde her iki tarafında isteği önemlidir.

Aslan burçları bu dengeyi kurmakta zorlanır. Aslan burçları evliliğin sorumluluklarından kaçar. Sorunlarla mücadele etmek istemez bu sebeple bekar hayatı daha çok severler.