11 Aralık 2022, Pazar
O burçlar evlilikten fellik fellik kaçıyor! Evlenmek onlar için kabus! İşte, bekarlık sultanlık diyen 5 BURÇ!
Evlenmeyi isteyenler kadar yalnız yaşamaktan da keyif alan insanlar oldukça fazladır. Bu konuyla birlikte evlilikten uzak durmaya çalışan burçlar, astrologlar tarafından belirlendi. Astrolojiyi yakından takip edenler, burçların özelliklerini sorguluyor. Peki, evlenmeyi asla düşünmeyen burçlar hangileri? İşte, evlilikten kaçan 5 burç haberimizde!
Giriş Tarihi: 11.12.2022 22:32 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 22:45
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