18 Ekim 2021, Pazartesi
O balı bulmak için 2 bin metre yükseklikte arıyorlar! Kilosunu bin 500 TL’ye satıyorlar
Antalya Akseki'de arıcılık yapanlar, kaçak arıları bulmak için günlerce günün erken saatlerinde güneş ışığının yüksek tepelerden geçiş noktalarını izleyerek doğal kovanları tek tek buluyorlar. Toros Dağları'nda 2 bin metre yükseklikte buldukları balın kilosunu bin 500 TL'ye satıyorlar.
Giriş Tarihi: 18.10.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 10:02
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