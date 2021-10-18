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O balı bulmak için 2 bin metre yükseklikte arıyorlar! Kilosunu bin 500 TL’ye satıyorlar

Antalya Akseki'de arıcılık yapanlar, kaçak arıları bulmak için günlerce günün erken saatlerinde güneş ışığının yüksek tepelerden geçiş noktalarını izleyerek doğal kovanları tek tek buluyorlar. Toros Dağları'nda 2 bin metre yükseklikte buldukları balın kilosunu bin 500 TL'ye satıyorlar.

İHA
Giriş Tarihi: 18.10.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 10:02
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O balı bulmak için 2 bin metre yükseklikte arıyorlar! Kilosunu bin 500 TL’ye satıyorlar

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece Mahallesi'nde yaz aylarında Akseki'nin yaylalarında hayvanlarını otlatan ve aynı zamanda arıcılık yapan Ramazan Topaça ile Akseki ilçesinde arıcılık yapan Mehmet Kara, kovanlarından kaçarak su kenarlarına gelen arıları aramaya koyulup, doğada kendi kendilerine yaptıkları kovanları buluyor.

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O balı bulmak için 2 bin metre yükseklikte arıyorlar! Kilosunu bin 500 TL’ye satıyorlar

Ağustos ayında arıların izini sürerek yerlerini tespit eden arıcılar, ekim ayında firari arıları bazen Toros Dağları'nda iki bin metre yükseklikteki dağlarda kayaların içinde, zaman zaman da çürümeye başlamış ağaçların kovuğunun içlerinde buluyorlar.

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O balı bulmak için 2 bin metre yükseklikte arıyorlar! Kilosunu bin 500 TL’ye satıyorlar

Kovanlarda ortalama 3 ila 10 kilogram bal bulan Ramazan Topaça, tamamen doğal ortamda üretilmiş balı kendi kovanlarında ürettiklerinin neredeyse 10 katı fiyatına satıyor.

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O balı bulmak için 2 bin metre yükseklikte arıyorlar! Kilosunu bin 500 TL’ye satıyorlar

Topaça, temmuz ve ağustos aylarında çeşitli nedenlerle kovanlarından kaçan arıların pisliklerinden ve sabahın erken saatlerinde güneş ışığı ile yüksek tepelerden geçiş noktalarını günlerce takip ederek doğal kovanlarını bulduklarını söyledi.

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O balı bulmak için 2 bin metre yükseklikte arıyorlar! Kilosunu bin 500 TL’ye satıyorlar

"KOLAY KOLAY KİMSE BULAMAZ"

Bazen sabahın erken saatlerinde güneş ışığı ile birlikte izini sürdüğü arıları kilometrelerce mesafede yüksek rakımlı dağların eteklerindeki kayaların kovuğunda bulduğunu ifade eden Topaça, "Kaçan arıları Toroslar'ın zirvesinde yüksek kayalıkların deliğinde kolay kolay kimse bulamaz. Bu kayanın içinden bal almak için yanımızda götürdüğümüz ağaçlardan iskele yapıyoruz. Bazen kayaların yüksekliği 5-10 metreyi buluyor. Bu oldukça tehlikeli oluyor. Bazen de ormanların içinde ağaç kovuklarında buluyoruz. Bulduğumuz arılardan ise ne kadar bal çıkacağını bilemiyoruz. Artık bir şans meselesi " dedi.