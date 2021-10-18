O balı bulmak için 2 bin metre yükseklikte arıyorlar! Kilosunu bin 500 TL’ye satıyorlar

"KOLAY KOLAY KİMSE BULAMAZ"

Bazen sabahın erken saatlerinde güneş ışığı ile birlikte izini sürdüğü arıları kilometrelerce mesafede yüksek rakımlı dağların eteklerindeki kayaların kovuğunda bulduğunu ifade eden Topaça, "Kaçan arıları Toroslar'ın zirvesinde yüksek kayalıkların deliğinde kolay kolay kimse bulamaz. Bu kayanın içinden bal almak için yanımızda götürdüğümüz ağaçlardan iskele yapıyoruz. Bazen kayaların yüksekliği 5-10 metreyi buluyor. Bu oldukça tehlikeli oluyor. Bazen de ormanların içinde ağaç kovuklarında buluyoruz. Bulduğumuz arılardan ise ne kadar bal çıkacağını bilemiyoruz. Artık bir şans meselesi " dedi.

