Nuri Pakdil kimdir? ‘Kudüs Şairi’ Nuri Pakdil kaç yaşında, nereli? Ünlü yazardan acı haber...
Nuri Pakdil kimdir, kaç yaşında, nereli? 'Kudüs Şairi' olarak da bilinen Nuri Pakdil hayatını kaybetti. Ünlü yazarın hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşlar Nuri Pakdil kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Türk edebiyatına damga vuran eserlere imza atan Nuri Pakdil lise yıllarından itibaren edebiyatla haşır neşir olmaya başlamıştı. Edebiyat Dergisi Yayınları'ndan 18'i kendi imzasını taşıyan 45 kitap çıkardı. İşte Nuri Pakdil hayatı hakkında merak edilenler…
Giriş Tarihi: 18.10.2019 16:25Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 16:27