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Nuri Pakdil kimdir? ‘Kudüs Şairi’ Nuri Pakdil kaç yaşında, nereli? Ünlü yazardan acı haber...

Nuri Pakdil kimdir, kaç yaşında, nereli? 'Kudüs Şairi' olarak da bilinen Nuri Pakdil hayatını kaybetti. Ünlü yazarın hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşlar Nuri Pakdil kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Türk edebiyatına damga vuran eserlere imza atan Nuri Pakdil lise yıllarından itibaren edebiyatla haşır neşir olmaya başlamıştı. Edebiyat Dergisi Yayınları'ndan 18'i kendi imzasını taşıyan 45 kitap çıkardı. İşte Nuri Pakdil hayatı hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 18.10.2019 16:25 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 16:27
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Nuri Pakdil kimdir? ‘Kudüs Şairi’ Nuri Pakdil kaç yaşında, nereli? Ünlü yazardan acı haber...

Nuri Pakdil kimdir, kaç yaşında, nereli? 'Kudüs Şairi' olarak da bilinen Nuri Pakdil hayatını kaybetti. Ünlü yazarın hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşlar Nuri Pakdil kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Türk edebiyatına damga vuran eserlere imza atan Nuri Pakdil lise yıllarından itibaren edebiyatla haşır neşir olmaya başlamıştı. Edebiyat Dergisi Yayınları'ndan 18'i kendi imzasını taşıyan 45 kitap çıkardı. İşte Nuri Pakdil hayatı hakkında merak edilenler…

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Nuri Pakdil kimdir? ‘Kudüs Şairi’ Nuri Pakdil kaç yaşında, nereli? Ünlü yazardan acı haber...

Bir süredir sağlık problemleri yaşayan Nuri Pakdil'den kötü haber geldi. 'Kudüs Şairi' olarak da tanınan Nuri Pakdil hayatını kaybetti. Kötü haberin ardından vatandaşlar Nuri Pakdil kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aramaya başladı. Nuri Pakdil hayatı edebiyata adanmış bir hayat oldu. 1934 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Nuri Pakdil, İstanbul'un fethedildiği 29 Mayıs'ı da doğum günü olarak kabul ediyordu. İşte Nuri Pakdil hayatı hakkında merak edilenler ve Nuri Pakdil kimdir sorusunun yanıtı!

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Nuri Pakdil kimdir? ‘Kudüs Şairi’ Nuri Pakdil kaç yaşında, nereli? Ünlü yazardan acı haber...

NURİ PAKDİL KİMDİR?

İlkokul çağlarından itibaren yazmaya başlayan yazar, ortaokula 3 yıl gecikmeli başladı. Maraş Lisesi'ni bitirdikten sonra 1959 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve buradan mezun oldu. Askerliğini Bitlis'te yaptı.

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Nuri Pakdil kimdir? ‘Kudüs Şairi’ Nuri Pakdil kaç yaşında, nereli? Ünlü yazardan acı haber...

Lisede Hamle adında bir okul dergisi çıkartan Nuri Pakdil, edebiyat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu küçük lise dergisi Ankara'dan İstanbul'a birçok yazarın dikkatini çekti. Pakdil, yazmayı için şöyle tanımlar: "Yazmak, uzun yürüyüşe başlamaktır. Yazarın ödevi, yazmaktır. Bir yazar, ancak, yazarak girebilecektir insanlığa. Bu bağlamda yazmak, bir hayat biçimim olmuştur benim."

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Nuri Pakdil kimdir? ‘Kudüs Şairi’ Nuri Pakdil kaç yaşında, nereli? Ünlü yazardan acı haber...

Nuri Pakdil'in aile dostu olan Ahmet Kuşçu'dan okuma yazma öğrenmişti. Latin harfleriyle yazılmış yeni kitap da yok denecek kadar az olduğu bir dönemde büyüyen yazar eline geçen bütün kitapları okurdu.