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Normalleşmede ilk maskeli sınav! MSÜ sınavı başladı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) başladı.Sınavın gerçekleştirildiği 81 ilde yer alan 94 merkezdeki binalar, koronavirüs önlemleri kapsamında detaylı temizlendi ve dezenfekte edildi. Sınav binalarının bahçelerine, adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmadı. Bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapıldı. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı uygulandı, maske ve el dezenfektanı dağıtıldı. İsteyen adaylar kendi maske ve dezenfektanlarıyla sınava girdi.

Giriş Tarihi: 14.06.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 10:55
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Normalleşmede ilk maskeli sınav! MSÜ sınavı başladı
Normalleşmede ilk maskeli sınav! MSÜ sınavı başladı GALERİ DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) başladı.

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Normalleşmede ilk maskeli sınav! MSÜ sınavı başladı
Normalleşmede ilk maskeli sınav! MSÜ sınavı başladı

ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan sınav saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

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Normalleşmede ilk maskeli sınav! MSÜ sınavı başladı
Normalleşmede ilk maskeli sınav! MSÜ sınavı başladı

Koronavirüs önlemleri kapsamında binalar sınav öncesi detaylı olarak temizlendi ve dezenfekte edildi.

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Normalleşmede ilk maskeli sınav! MSÜ sınavı başladı
Normalleşmede ilk maskeli sınav! MSÜ sınavı başladı

Sınav binalarının bahçelerine, adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmadı. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirmeler yapıldı.

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Normalleşmede ilk maskeli sınav! MSÜ sınavı başladı
Normalleşmede ilk maskeli sınav! MSÜ sınavı başladı

Bina girişinde adaylara el dezenfektanı uygulandı, maske ve el dezenfektanı dağıtıldı. İsteyen adaylar, kendi maske ve dezenfektanlarıyla sınava girdi.