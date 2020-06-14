Normalleşmede ilk maskeli sınav! MSÜ sınavı başladı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) başladı.Sınavın gerçekleştirildiği 81 ilde yer alan 94 merkezdeki binalar, koronavirüs önlemleri kapsamında detaylı temizlendi ve dezenfekte edildi. Sınav binalarının bahçelerine, adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmadı. Bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapıldı. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı uygulandı, maske ve el dezenfektanı dağıtıldı. İsteyen adaylar kendi maske ve dezenfektanlarıyla sınava girdi.

Giriş Tarihi: 14.06.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 10:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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