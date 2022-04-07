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Nisa Mihriban'ın biyolojik annesiyle ilgili yeni gelişme! Ailesi ise sırra kadem bastı

Pendik'te boş bir araziye bırakılan Nisa Mihriban bebekle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Nisa'yı sokağa terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ebru S.'nin Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 16:34
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Nisa Mihriban’ın biyolojik annesiyle ilgili yeni gelişme! Ailesi ise sırra kadem bastı

Olay, 29 Mart tarihinde İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru S. (21) isimli bir kadın, 3 aylık bebeğini sokağa bıraktı.

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Nisa Mihriban’ın biyolojik annesiyle ilgili yeni gelişme! Ailesi ise sırra kadem bastı

Pendik'te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasında gitti.

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Nisa Mihriban’ın biyolojik annesiyle ilgili yeni gelişme! Ailesi ise sırra kadem bastı

Gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, sütanneliğini yaptığı bebeğe kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi.

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Nisa Mihriban’ın biyolojik annesiyle ilgili yeni gelişme! Ailesi ise sırra kadem bastı

Durmaz, bebeğe 'Nisa Mihriban' adını koydu. Sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürülen bebeğin sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

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Nisa Mihriban’ın biyolojik annesiyle ilgili yeni gelişme! Ailesi ise sırra kadem bastı

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, onlarca güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek bebeği bırakan annenin kimliğini tespit etti. Bunun ardından anne Ebru S., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ebru S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.