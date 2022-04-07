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Nisa Mihriban'ın biyolojik annesiyle ilgili yeni gelişme! Ailesi ise sırra kadem bastı
Pendik'te boş bir araziye bırakılan Nisa Mihriban bebekle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Nisa'yı sokağa terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ebru S.'nin Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşadığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 07.04.2022 16:16Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 16:34