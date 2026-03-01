Nikah masasında rüşvet çarkı: Paralar memurun evinden çıktı

Kırklareli'de film sahnelerini aratmayan bir yolsuzluk operasyonu patlak verdi. Belediye nikah dairesinde yabancı uyruklu şahısların evlilik işlemlerini "rüşvet karşılığı" usulsüzce gerçekleştiren şebekeye darbe indirildi. Aralarında belediye görevlilerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alınırken, nikah memurunun evinden çıkan paralar pes dedirtti. İşte nikah masasında kurulan rüşvet çarkının detayları...

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, nikah dairesinde bazı yabancı uyruklu şahısların evlilik işlemlerinin mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirildiği ve bu işlemler karşılığında menfaat temin edildiği yönündeki ihbarlar üzerine düğmeye bastı. Başlatılan geniş kapsamlı soruşturma, belediye içerisindeki skandalı gözler önüne serdi.

RÜŞVET KARŞILIĞI İMZA: 12 GÖZALTI Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, nikah memuru A. A.'nın iki yabancı uyruklu çiftin nikahını mevzuata aykırı şekilde kıydığı ve bu işlem karşılığında rüşvet aldığı tespit edildi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda, nikah memuru A. A. ve hizmetli İ. T.'nin de aralarında bulunduğu 6'sı yabancı uyruklu toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

PARALAR NİKAH MEMURUNUN EVİNDEN ÇIKTI Operasyonun en çarpıcı detayı ise şüpheli nikah memuru A. A.'nın ikametinde yapılan aramalarda ortaya çıktı. Polis ekipleri, memurun evinde rüşvetten elde edildiği değerlendirilen 41 bin lira nakit paranın yanı sıra 900 dolar ve 100 avro ele geçirdi. Ele geçirilen paralara el konulurken, belediyedeki diğer nikah işlemleri de inceleme altına alındı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, savcılık makamı yolsuzluk ağının başka isimlere uzanıp uzanmadığını titizlikle inceliyor. Kırklareli'de yankı uyandıran olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.