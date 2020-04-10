Neye uğradığını şaşırdı! Dehşeti yaşamadan saniyeler önce...

Dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen birbirinden ilginç fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Saniyeler sonrası ne olduğunu merak edeceğiniz bu karelerin hepsi birbirinden enteresan. Dehşet anına saniyeler kala yakalanan bu anlar sosyal medyayı sallıyor. Bir atın kadına attığı yumruğu görünce gözlerinize inanamayacaksınız. İşte görenlere 'yok artık' dedirten birbirinden ilginç fotoğraflar...